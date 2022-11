Novos detalhes sobre a construção e exploração do mundo, da Bethesda – Multiplayer.it

Recentemente entrevistado por Lex Friedman, Todd Howard da Bethesda Ele fez algumas declarações interessantes sobre campo estelarque permite obter alguns novos detalhes sobre Crie e explore o mundo No tão aguardado jogo para PC e Xbox Series X | S que está em desenvolvimento há vários anos e é esperado, neste momento, para 2023.

Estes são trechos de informações, mas ajudam a entender alguns dos elementos da criação do jogo. Segundo relatos do chefe da Bethesda, os mundos do jogo são criados por meio da criação azulejosPor exemplo, componentes de paisagem como “ladrilhos” Definições Parece realista, mas é claramente ficção científica e depois aplicada à superfície dos planetas.

Esta é uma extensão notável da clássica construção de mundos dos jogos da Bethesda, onde essas peças são colocadas lado a lado umas com as outras e aplicadas em torno de planetas, criando assim superfícies para explorar.



Starfield, vista da Nova Atlântida

Segundo Howard, por meio desse sistema (que parece explorar uma combinação de geração processual e configuração “manual”) a equipe também pode gerar Mais de 1.000 planetasmas queriam um fim que permitisse uma maior diferenciação e caracterização de cada um deles, bem como a possibilidade de nomeá-los individualmente.

Os sistemas estelares também parecem estar conectados a níveis específicos: Todd Howard menciona especificamente o “Sistema de Nível 40” em seu discurso, o que implica que algum nivelamento é aplicado aos diferentes sistemas que, sem dúvida, podem ser explorados progressivamente e com diferentes níveis de desafio.

existem planetas perigos ambientais De acordo com as diferentes características: entre elas também encontramos gases, toxicidade e temperaturas que dificultam a sobrevivência. Para neutralizar essas situações, diferentes ações e modificações desses estados podem conferir recompensas negativas que combatem os riscos ambientais individuais.

O tom geral do jogo é baseado na maravilha e no perigo das viagens espaciais: o último elemento foi cuidadosamente balanceado para oferecer um nível estimulante de desafio.

https://www.youtube.com/watch?v=H9AanV59ddE

Há também para gerenciar combustível viajar, mas parece impossível ficar completamente parado e se perder no espaço, porque “isso não seria divertido”, embora seja algo para trazer de volta para o modo de sobrevivência, de acordo com Howard.

O chefe da Bethesda também mencionou que há algum tráfego de navios no universo Starfield. Outros aviões podem ser vistos decolando ou atracando em vários portos planetários, além disso, é possível pular em um sistema e se encontrar perto de pequenas e grandes naves, que também podem tentar entrar em contato com o jogador por vários motivos.

Um pormenor interessante diz também respeito à gestão dos companheiros de viagem: alguns destes têm relações mais profundas com o jogador, o que vão permitir. reações diferentes Dependendo das decisões tomadas. Em alguns casos, por exemplo, algumas decisões podem deixar uma pessoa com raiva e isso mudará sua atitude por um determinado período de tempo. Em geral, algumas variantes do comportamento dos companheiros também são apresentadas com base em nossas decisões tomadas durante o jogo.

Howard disse depois que atrasar Starfield foi uma decisão difícil de tomar, mas também a certa, para não causar problemas para a equipe de desenvolvimento e desenvolvimento e tornar o jogo melhor. Neste ponto, diz o presidente da Bethesda, eles estão claramente sentindo muita pressão, já que Starfield deve ser Um endereço muito importante sobre a intenção do Xbox e da Bethesda de montar o que “o jogo” deveria ser.

Na mesma entrevista, vimos também como a versão Xbox de Starfield sempre foi uma prioridade, mesmo antes da aquisição pela Microsoft, e que Indiana Jones é uma “carta de amor” para a série.