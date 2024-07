Endereços de e-mail antigos, feche-os o mais rápido possível: ninguém sabe o motivo

Contas de e-mail antigas que podem ser rastreadas até nós são perigosas: esta é a opinião de especialistas em TI

Quantos de nós temos endereços antigos? e-mail? Muitos de nós provavelmente estamos nas caixas de entrada de e-mail que usamos desde o ensino médio. Um exemplo que podemos citar são as populares contas do MSN, que usávamos simplesmente para enviar mensagens aos colegas após o horário escolar. Uma questão permanece: essas contas poderiam nos causar problemas no futuro, mesmo que não as utilizemos mais? Deixe-nos saber a resposta de especialistas em informática.

Faça bom uso de contas de e-mail antigas, exclua-as

A resposta unânime dos especialistas em TI é: Exclua estas contas. Por um lado, é um depósito de memórias, talvez com conversas com os nossos antigos colegas ou com o primeiro amor da nossa vida. Em algumas situações, talvez até com alguém que infelizmente não existe mais. No entanto, deixar essas interfaces de e-mail ativas continua sendo perigoso, embora em alguns casos esqueçamos a senha ou o endereço exato que aponta para ela. Por que esse risco? Esta é a situação segundo especialistas.

Hackers de olho em endereços de e-mail

Endereços de e-mail antigos são Muito perigoso, pois podem ser usados ​​sem o nosso conhecimento por hackers. Vamos explicar melhor: hackers podem usar esses endereços antigos para realizar fraudes. Ao utilizar o seu nome, ao aplicar determinadas funções ou localizações específicas, é possível tentar fraudar alguém utilizando um endereço que pode ser rastreado até nós.

Esses endereços são usados ​​para enviar sites personalizados para eles Phishing, permitindo que os cibercriminosos utilizem nossas interfaces como escudo para realizar suas atividades ilegais. Esta situação não é agradável para os azarados usuários que mordem a isca, que em muitos casos são pessoas que consideramos amigos ou mesmo conhecidos. Talvez também por causa da nossa simpatia, as pessoas caem em armadilhas de phishing sem saberem do perigo por trás disso. Mas os riscos terminam aqui? claro que não.

Há outro fator a levar em consideração. Vamos falar sobre acesso a dados pessoais via Hackers. Eles podem servir como arquivos de chaves bancárias, mas também de antigas conversas que tivemos com nossos velhos amigos. Pode haver conversas íntimas nessas conversas e elas podem estar repletas de imagens. Materiais que, desta forma, vão parar na mesa de pessoas questionáveis. A solução para isso? Exclua contas antigas o mais rápido possível para se proteger, pois atualmente não existem outras soluções para se proteger adequadamente desse tipo de ataque nas mãos de hackers.