Jogos PS5 e PS4 gratuitos anunciados pela Sony – Multiplayer.it

Sony anunciou oficialmente hoje Jogos PS5 e PS4 grátis para assinantes em PlayStation Plus Essential, Extra e Premium, que estarão disponíveis para download dentro de um mês dezembro de 2022. Aqui está a lista:

Mass Effect Legendary Edition – PlayStation 4

Vitais – PS5 e PS4

Divine Knockout (DKO) – Edição do Fundador – PS5 e PS4

Novos jogos gratuitos de PS5 e PS4 estarão disponíveis para assinantes do PS Plus em terça-feira, 6 de dezembro de 2022. Isso também significa que você ainda tem alguns dias para reivindicar os títulos gratuitos de novembro de 2022, que incluem Nioh 2 e a coleção LEGO Harry Potter.

Mass Effect Legendary Edition é uma trilogia de jogos Commander Shepard que foram remasterizados e otimizados para 4K Ultra HD. Todo o conteúdo de Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 está incluído, incluindo mais de 40 DLC lançados na época de seu lançamento. Portanto, estamos falando de centenas de horas de jogo em geral.

É certamente uma grande adição ao PS Plus, não apenas para os fãs da série que agora podem dar vida aos feitos de Shepard com um novo visual gráfico, mas também para aqueles que ainda não chegaram nem perto do RPG épico da Bioware. Se quiser saber mais, sugerimos que leia nossa análise de Mass Effect Legendary Edition.

Biomutant é uma ação ambientada em um mundo aberto pós-apocalíptico. Possui um sistema de combate original que mistura corpo a corpo, armas de fogo e habilidades de transformação, além de grande liberdade de personalização, pois os jogadores são capazes de recodificar a composição genética do herói para modificar sua aparência e estilo de jogo à vontade.

Além da grande quantidade de conteúdo secundário, mecânica de jogo divertida e foco na personalização, infelizmente o título Trial 101 exibe alguns problemas de equilíbrio, design superficial às vezes e algumas falhas técnicas, conforme observado em nossa análise do Biomutant.

No fim, Nocaute Divino (DKO) é um jogo de luta estilo anime 2D/3D lançado pela Hi-Rez Studios, no qual os jogadores lutam como personagens lendários e divinos, como Rei Arthur, Thor e Hércules nos modos multijogador 3v3, 2v2 e 1v1. O jogo suporta jogo multiplataforma e progressão cruzada entre todas as plataformas.

A adição de Divine Knockout (DKO) ao catálogo de jogos gratuitos do PlayStation Plus coincide com seu lançamento oficial. Os desenvolvedores Red Beard Games prometem apoiar o jogo por um longo tempo com personagens divinos, mapas, itens de personalização de cosméticos e modos por meio de atualizações regulares. A Founder’s Edition inclui uma skin especial para Smite e outras recompensas que não estão especificadas no momento.

O que você acha dos novos jogos gratuitos do PlayStation Plus para PS5 e PS4 chegando em dezembro de 2022? Você está satisfeito ou esperava algo diferente? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.