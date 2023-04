Atualize o Whatsapp agora – há uma nova interface disponível para você

A novidade trazida pela nova atualização do WhatsApp: está disponível a interface de usuário inovadora.

Whatsapp Ainda é para muitos o ponto de referência em mensagens instantâneas e, como tal, o aplicativo continua se atualizando para garantir o melhor serviço possível para todos os usuários. Há anos, os desenvolvedores fazem alterações para tentar tornar a experiência no aplicativo realmente incrível.

Nos últimos meses, uma possibilidade Reúna seus grupos sob o cabeçalho da comunidade; Depois, surgiram inúmeros rumores sobre outras possíveis adições, por exemplo, a possibilidade de fazer compras diretas no aplicativo (através de um catálogo especial) ou novos recursos para videochamadas, rastrear o que aparece no Zoom e outros dispositivos para comunicações em grupo e muito mais.

Esperando conhecer as novidades que aguardam os usuários do aplicativo com ícone de telefone verde em um futuro próximo, chegou uma nova atualização que permite usar uma interface específica. você a viu? Aqui estão todos os detalhes sobre isso.

A nova interface do WhatsApp trazida pela atualização: aqui está a novidade

Conforme relatado por vários sites (incluindo tomshw.it), este novo site Versão do aplicativo 2.23.8.4-traz muitas novidades para a interface. Já há algum tempo, os usuários pedem aos desenvolvedores que interfiram nesse sentido, visto que a interface é considerada “desatualizada”. Em resposta às necessidades dos usuários, os desenvolvedores do WhatsApp estão tornando o aplicativo mais fácil de navegar com esta atualização, trazendo para o Android Algo muito parecido com o que estamos vendo agora no app para dispositivos iOS.

nova barra Ele facilitará a navegação para os usuários do Android, principalmente para quem possui um celular com tela muito grande. A mudança foi feita pela praticidade que os usuários do Android tanto pedem, mas também para unificar as características do aplicativo, tentando ao máximo reduzir as diferenças entre as diferentes plataformas.

No momento não há informações sobre o lançamento oficial desta nova interface, mas o que foi relatado mostra como a equipe de desenvolvimento está trabalhando. Nós realmente trabalhamos duro para atender aos pedidos Da comunidade, com o objetivo de tornar a experiência do usuário no WhatsApp o mais agradável possível. Ano após ano, o aplicativo continua surpreendendo, visando manter a liderança no setor.