Alfa Romeo: planos até 2026

Stelvio Elétrica em 2025 – Aguardando a introdução do crossover compacto Alfa Romeo Milãoprevisto para abril, seu fabricante informou Planejar com antecedência No médio prazo. Duas novidades chegarão ao lado do Milano e do Tonale: o SUV Stelvio (Na segunda parte 2025) e o sedã Júlia (No 2026). Será produzido na província de Frosinone: a fábrica de Cassino será a única na Europa a produzir automóveis baseados na mais recente plataforma Uma cesta grande Da gama Stellantis, que foi criada para acomodar motores elétricos, mas também motores de combustão interna. Dois novos carros Alfa Romeo Deve funcionar apenas com bateriaMas a decisão final só será tomada mais tarde. Isto dependerá de escolhas regulamentares (por exemplo, a definição precisa do futuro regulamento Euro 7 sobre emissões nocivas e a data da sua aplicação), e também de impostos adicionais sobre modelos a gasolina em mercados individuais.

> Nos esboços acima e abaixo, reconstruímos o visual do novo Milano, o pequeno crossover que estreia em abril e chega às concessionárias em setembro de 2024.

Esportes, sem sombra de dúvida – Definitivamente respeitando o passado da casa e o novo Alfa Romeo Stelvio E Júlia Eles ostentarão um estilo agressivo e aerodinâmico e características técnicas de alto nível. A modularidade da nova plataforma permite obter as proporções exigidas pelos automóveis desportivos, em termos de comprimento do capô, relação entre a distância entre eixos e os balanços, altura e distância mínima ao solo. o Qualidade de condução Pelo que são conhecidos os atuais Giulia e Stelvio, deveria de fato ser replicado e melhorado graças a um sistema de suspensão com design avançado (suponhamos o clássico formato quadrilátero “alto” na frente e multi-link na traseira); Além disso, o Controle de rolagem ativo (dispositivo semelhante ao Ferrari Borosang, com atuadores elétricos que absorvem os choques alterando a altura das rodas em relação à carroceria em tempo real) e detecção ativa de terreno com segurança (para maximizar a estabilidade com base no terreno do veículo). Quanto a desempenhoA empresa fala em menos de 3 segundos no “0-100” para as versões mais potentes (4×4, com um motor na frente e outro na traseira), enquanto a tecnologia de 800 volts será usada nas Acelere o carregamento: Os carros aceitarão até 270 kW de estações de carregamento ultrarrápido e a capacidade da bateria pode variar de 85 a 118 kWh; Neste último caso, a autonomia deverá ultrapassar os 700 km.

A eletrônica está evoluindo – LamAlfa Romeo Stelvio Será o primeiro modelo da gama Stellantis com sistemas (desenvolvidos internamente) Cérebro STLA e o STLA SmartCockpit (que mais tarde também seria adotado no Giulia). O primeiro termo define a nova arquitetura eletrônica, que permite criar e atualizar funções e serviços por meio de atualizações over-the-air, sem esperar pela introdução de novo hardware ou ter que ir a um revendedor. o Cabine inteligenteNo entanto, reinterpreta o clássico painel “telescópico” de uma nova forma; A tela terá gráficos que visam facilitar a consulta ao invés de agregar muitas informações de importância marginal, enquanto o sistema de infoentretenimento adotará uma tela curva; Os comandos também podem ser emitidos através do olhar ou gestos do motorista e dos passageiros. Entre outros dispositivos eletrônicos, além de diversos auxílios à condução, estarão os incluídos no pacote Visão estendida: Head-up display, visão noturna (sistema que avisa à noite através de uma câmera infravermelha a presença de pessoas ou animais na estrada antes de serem iluminados pelos faróis) e espelho retrovisor interno digital.

> Na foto acima está o 33 Stradale, o supercarro de série limitada que devolve o nome Alfa Romeo ao Olimpo dos supercarros.

33 Pronto (ou quase) O percurso está, portanto, definido até 2026, e haverá outra data importante além da mencionada anteriormente: o primeiro protótipo do supercarro será entregue em meados de dezembro de 2024. Alfa Romeo 33 Stradale, lançado no verão passado, é objeto dos últimos testes e representa um marco pioneiro para a empresa milanesa. de… 33 carros Dos quais serão produzidos (todos já adquiridos), três deles serão elétricos e os outros trinta serão movidos por um motor 3.0 V6 biturbo. Além disso, o que há No futuro da Alfa Romeo? Os líderes da Câmara deixam espaço para mais hipóteses. Um Giulia maior ou um carro compacto poderia desempenhar um papel, e cupês ou Spiders poderiam ser derivados. Mas as variáveis, num sector em forte e rápida transformação, são demasiadas para serem identificadas agora.