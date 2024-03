Helldivers 2 foi anunciado: um novo título de guerra com armas e armaduras, e aqui é quando elas estarão disponíveis

Através das páginas do PlayStation Blog, a Arrowhead Games anunciou o jogo TApelido de guerra “Vanguarda”. para Mergulhadores do Inferno 2 Que oferecerá armaduras e armas que ajudarão os jogadores a espalhar a democracia controlada por toda a galáxia. Estará disponível a partir de 14 de março No painel Capturas do jogo.

Graças a esta nova tela de desbloqueio, os jogadores poderão colocar as mãos nela Armadura típica da série ExEspecificamente, “Formulário 3 EX-03”, “Formulário 16 EX-16” e “Protótipo X EX-00”.

Enquanto em relação Novas armasOs jogadores poderão obter o “LAS-16 Scythe”, um rifle laser que dispara rajadas curtas e só precisa ser recarregado quando superaquece; O Plasma Punisher SG-8P, um rifle modificado para disparar munições explosivas de plasma; Enquanto o “Blitzer ARC-12” pode projetar um arco de relâmpago de perto e pode ser carregado para disparar um raio capaz de eliminar grupos inteiros de inimigos.

Somado a isso estão também uma nova granada de atordoamento e a pistola LAS-7 Dagger. E como o Olho também quer a sua vez, três novas capas também estarão disponíveis para personalizar o seu Helldiver.