maçã. iOS 18 será uma revolução para iPhone: muda tudo

Nos próximos meses, a Apple lançará oficialmente o iOS 18, a nova versão do sistema operacional: os rumores correm à solta para os fãs da Apple.

De acordo com o que foi relatado por alguns analistas importantes próximos à Apple, incluindo Ming-Chi Kuo, Os dados de vendas do iPhone 15 atingirão níveis importantes Também no primeiro semestre de 2024. Tudo isso enquanto a Apple já trabalha nos sucessores da última geração de iPhones que foram lançados há cerca de seis meses. Muitos rumores já surgiram na Internet sobre o iPhone 16 e as diversas novidades que estes iPhones apresentarão, que verão a luz em setembro de 2024.

iOS 18 está chegando: todas as novidades da Apple

Porém, quando falamos da Apple e, portanto, do iPhone, é inevitável que nos concentremos também no sistema operacional dos grandes produtos da Apple. Na verdade, a empresa do CEO Tim Cook está pronta para lançar oficialmente o iOS 18ou seja, a nova versão do seu sistema operacional.

Segundo os últimos rumores, a apresentação oficial do iOS 18 deverá ocorrer em junho. Na Conferência Mundial de Desenvolvedores (WWDC),Conferência anual de desenvolvedores.

Os fãs da Apple aguardam ansiosamente o grande evento para conhecer todos os detalhes sobre o novo sistema operacional iOS, que será lançado ao público em setembro, pouco antes do lançamento do iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16. Pró máx.

Mas o que devemos esperar do iOS 18? Quais são as inovações mais importantes que caracterizarão a nova versão do sistema operacional?

Como também relatou o correspondente da Bloomberg, Mark Gurman, a Apple queria ir além Uma revolução em termos de design. Na verdade, segundo rumores, parece que veremos a grande reformulação do iOS nos últimos anos. Na verdade, os desenvolvedores estarão trabalhando em um projeto muito ambicioso, mesmo que ainda não tenham surgido muitos detalhes.

A compatibilidade é garantida mesmo para iPhones mais antigos

Além das mudanças de design, proprietários de iPhone também poderão aproveitar o iOS 18 Novos recursos baseados em inteligência artificial. Esses novos recursos de IA afetarão o assistente de voz Siri e a pesquisa Spotlight.

Além disso, o iOS 18 garantirá que os iPhones da Apple permaneçam cada vez mais sintonizados com os tempos e totalmente responsivos às necessidades de clientes cada vez mais fiéis.

O iPhone 16 que veremos no mercado no próximo outono já poderá contar com o sistema operacional iOS 18. As atualizações estão chegando para muitos iPhones mais antigos. Mesmo iPhones que já têm alguns anos, como o iPhone XR e o iPhone XS, devem receber a atualização.

Não é só isso, porque o objetivo da gigante de Cupertino é avançar também Ao atualizar o macOS. Porém, neste caso, os usuários com certeza terão que esperar um pouco mais: só falaremos sobre isso no ano que vem.