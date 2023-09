Este objeto recuperado do oceano deixa os pesquisadores coçando a cabeça: por que

Um objeto misterioso foi recentemente recuperado das profundezas do oceano, deixando os pesquisadores sem palavras.

As profundezas dos oceanos e mares também preservam muitos naufrágios e navios muito antigos, como os belos navios da Roma Antiga. Recentemente, um novo naufrágio foi encontrado a uma profundidade de cerca de 98 metros no Mar de Igadi. Para ser mais preciso, É um navio que data do século IV ao V d.C.Possui uma carga de ânforas que estão perfeitamente preservadas apesar de vários séculos passados ​​nas profundezas do mar.

Além disso, esta grande descoberta foi possível graças à coordenação Autoridade de Supervisão do Mar da Sicília e colaboração com a Fundação Náutica Rpm, organização sem fins lucrativos criada para realizar pesquisas arqueológicas. Portanto, para obter este resultado, foram realizadas duas campanhas de pesquisa, em especial, no período de novembro de 2020 a julho de 2023.

O objeto misterioso que foi encontrado no oceano

Um objeto estranho foi encontrado recentemente no Golfo do Alasca, não parece ser um artefato ou algo geológico. Especialistas Eles ainda não sabiam o que eraEmbora alguns acreditem que possa ser de origem biológica. O que é ainda mais surpreendente é a quantidade de mistérios que os oceanos ainda guardam, apesar das muitas tecnologias e conhecimentos dos tempos modernos. Quanto à estranha descoberta, cientistas da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) conseguiram identificá-la a uma profundidade de cerca de 3.300 metros.

Além disso, o misterioso objeto estava localizado em uma montanha subaquática e, aos olhos dos especialistas, parecia uma bola dourada incomum com um diâmetro de 10 cm, com uma abertura estreita igualmente misteriosa. Mas o que poderia ser? De acordo com cientistas Pode ser um ovo ou uma esponja mortaMas certamente teremos que esperar pelos resultados dos testes. Porém, há detalhes que sugerem uma origem biológica, mas outras características também afastam esta última hipótese. Neste momento, toda a comunidade científica aguarda os resultados dos testes, pois está ansiosa por conhecer a sua verdadeira origem.

No entanto, as expedições da NOAA irão para novas terras para explorar, especialmente águas profundas localizadas perto da costa do Alasca. O objetivo principal é mapear toda a área Para aprender sobre quaisquer novas criaturasQue habitam os mares do norte da Terra. Obviamente, encontrar novas espécies também significa descobrir novas fontes a partir das quais podem ser criados tratamentos médicos, energias e muitos outros benefícios. A misteriosa bola dourada é apenas mais um exemplo da vastidão dos oceanos e da falta de conhecimento humano.