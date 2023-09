Novas formas de concreto

Estilo industrial de mobiliário e acessórios em betão, material por excelência do sector da construção que, graças às tecnologias avançadas, é hoje leve e utilizado na decoração de interiores. Muitas vezes são combinados com outros materiais, misturados em cores, lisos ou decorados com múltiplas texturas.

Reimpressão do Mestrado em Arquitetura

Um projecto de arquitectura traduzido num projecto de design, com formas geométricas rigorosas e uma escolha de poucos materiais, como a mesa Club 44, que desenhou em 1957 Angelo Mangiarotti, professor italiano do século XX. Foi reeditado e colocado em produção pela Agapecasa. Volumes plásticos e modulares da mesa produzidos através de um processo produtivo respeitando o projeto original, composto por apenas três elementos: uma base cônica recortada em concreto (originalmente em gnaisse) que sustenta a estrutura de aço em forma de cruz com cortes em T em 45 graus que une e distancia a superfície de suporte. O tampo da mesa redondo, oval, quadrado ou retangular é feito de madeira ou vidro com diversos acabamentos.

Uma bacia para redes sociais

Formas curvas e dimensões importantes da banheira DR projetada para Agape pelo Studio MK27, Mariana Rosanti e Marcio Cogan. É feito de Cementoskin®, um novo material composto por uma mistura de cimento e resina enriquecida com agregado, um cimento avançado adequado para espessuras muito baixas. O processo especial de fabrico permite-nos obter formas específicas, garantindo uma excelente resistência às intempéries e à sujidade. Ideal para uso interno e externo, a banheira de dois lugares está disponível na versão autônoma com moldura externa ou embutida no piso, em cinco cores (foto em café).

Pastas de jogos para Bonaldo

Um bom equilíbrio entre a alternância da consistência do concreto com a versatilidade do metal curvo é o que distingue o porta-revistas Vague desenhado por Roberto Paoli para Bonaldo. Sobreposto à sólida base de concreto está o volume metálico vazio, repetido duas vezes, feito em múltiplas cores, que pode servir a dupla função de porta-revistas e superfície de apoio próxima ao sofá. Disponível em duas alturas.

Exclusivamente para motores diesel e diesel

As linhas essenciais e as formas sólidas do candeeiro Urban Concrete, parte da coleção Diesel Living with Lodes, nasce da parceria exclusiva entre as duas marcas. É inspirado em pilares de estrada, completo com gancho de elevação, e é composto por uma cúpula metálica com acabamento interno branco, proporcionando uma sensação de leveza apesar do uso de concreto na textura externa. Disponível em quatro tamanhos (25, 50, 60, 80 cm), em rosa poeirento, cinza suave e cinza duro. A cúpula de 25 cm de diâmetro também pode ser montada em múltiplas rosetas para criar composições contrastantes e combinações únicas.

Linhas arquitetônicas de Pedralli

A nova mesa Anemos, desenhada por Pio & Tito Toso para Pedrali, realça totalmente a materialidade do concreto.

Ao projetar esta mesa, nos inspiramos no trabalho do famoso arquiteto e engenheiro italiano Pier Luigi Nervi, que foi o primeiro a pensar que o concreto não era mais um sistema triplo de colunas e vigas. Pier Luigi Nervi reinterpretou o material a partir do conceito de membrana, descobrindo que esta suporta muito melhor as cargas e forças do que as descarrega no solo, e foi também isso que fizemos quando desenhamos a Base Animus.

A mesa é constituída por uma base constituída por duas lâminas de betão separadas uma da outra e fixadas à prateleira com dupla curvatura que torna a forma flexível e curva com espessura mínima. O resultado é um elemento esteticamente leve, mas estável e sólido graças ao seu peso, capaz de suportar prateleiras ovais ou redondas, mesmo grandes. A cor e as propriedades táteis são interessantes, criando uma superfície opaca sombreada com cores de cimento ou argila.

Um projeto humanitário da Holcim

Fornecido pela Holcim com a Fundação Norman Foster, Projeto de Habitação Projeto de Pesquisa de Casas Básicasque estará patente até ao final de novembro na Bienal de Arquitetura de Veneza de 2023, é um modelo de habitação de construção sustentável, concebido como alternativa aos abrigos temporários, capaz de garantir a segurança, o conforto e o bem-estar das pessoas, além de ser altamente sustentável , com baixa pegada de CO2. 2 70% menos que as estruturas tradicionais.

Como podemos garantir condições de vida dignas para todos, incluindo algumas das populações mais vulneráveis ​​do mundo? – Ele anunciou Lord Norman Foster, presidente da Fundação Norman Foster – Durante a Bienal de Veneza apresentamos trabalhos em curso dedicados a este objetivo, fruto de meses de intensa atividade em colaboração com a Holcim

. O modelo planejado utiliza algumas das soluções de construção sustentável mais avançadas da Holcim. Painéis de concreto não laminado de baixo carbono formam o revestimento externo e garantem a integridade física, enquanto os caminhos permeáveis ​​de concreto de baixo carbono do ECOPact que ligam as soluções vivas absorvem a luz durante o dia e a refletem à noite, reduzindo o consumo de energia e a poluição luminosa. Sistemas de isolamento de elevada eficiência energética, que garantem conforto térmico e acústico; A redondeza da estrutura é obtida usando o ECOCycle® da Holcim, um material de demolição reciclado que torna a base do edifício mais resistente aos elementos. O projeto é circular e modular: uma vez terminado o seu ciclo de vida, cada componente pode ser reutilizado ou reciclado. Um projecto humanitário, sustentável e acessível a todos, é um exemplo desejável de construção construtiva que pode ser expandida para incluir comunidades deslocadas, e que pode facilmente substituir os chamados abrigos temporários, onde as pessoas têm de viver durante vinte anos em média. Anos.

Magia atemporal de Foscarini

Design essencial, combinando a elegância e materialidade de Aplomb, a luminária suspensa desenhada por Lucidi & Pevere para Foscarini, com iluminação direta e precisa. Fabricado em concreto de espessura mínima, projetado para ser agradável ao toque, é composto por um exclusivo amálgama, uma mistura líquida vertida em um molde, criado por um processo artesanal. Já disponível em diversos tipos de cores, obtidas graças a pigmentos adicionados diretamente à mistura de cimento, na nova versão antracite destaca-se também pelo seu colar de alumínio.