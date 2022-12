Como baixar a atualização do ps5, a atualização do jogo ps4 não é suficiente – Multiplayer.it

De fato, lembramos que também está disponível uma atualização dedicada ao PS4 (e Xbox One e, posteriormente, Switch) que não inclui melhorias gráficas de última geração, mas apenas alguns novos patches e conteúdos divertidos. Versão PS4 baixada com atualização automática não é o que você está procurando!

The Witcher 3 Chegou também nas versões PlayStation 5 e Xbox Series X | S e gamers mal podem esperar para baixar esta nova versão e jogar com todas as opções ‘Next Gen’. Como baixa a atualização no ps5 mas? É possível que alguns jogadores não saibam disso e pensem que basta atualizar o jogo para sua versão PS4: não é.

Como transferir jogos salvos para a versão PS5 de The Witcher 3

A essa altura ainda não acabou, pois o que muitos querem fazer será Transfira seu jogo salvo do PS4 para a versão PS5 do jogo. Infelizmente, mesmo se você tiver o jogo salvo do PlayStation 4 dentro do PlayStation 5, não poderá usá-lo automaticamente com a nova versão de The Witcher 3 Wild Hunt. Você terá que seguir outra sequência de passos.

por Transferir salvamentos do PS4 para a versão do PS5 Em The Witcher 3 Wild Hunt, você deve:

Faça login no seu jogo PS4 atualizado e habilite a progressão cruzada no menu salvar/carregar Faça login com sua conta GOG (se criada com um endereço de e-mail válido) Selecione o salvamento que deseja transferir para o PS5 e salve novamente dentro do jogo para ‘converter’ o salvamento para a versão 4.0 compatível com PS5 Se tudo estiver correto, você verá na lista de salvamento que o arquivo salvo escolhido é classificado como 4.0 e aparecerá um ícone de nuvem Faça login no seu jogo PS5, habilite a progressão cruzada no menu salvar/carregar e faça login com a mesma conta GOG O jogo salvo que você escolher estará presente na versão PS5 do jogo na versão 4.0 com um ícone de nuvem

Nós especificamos que Os dados salvos só podem ser carregados de uma versão do jogo. Ou seja, se você possui o jogo no Xbox One e PS4, não pode carregar arquivos salvos de ambas as versões. Você deve escolher um e usar esses arquivos no novo console. Você pode, é claro, carregar os salvamentos do Xbox One e usá-los no PS5, ou carregar os salvamentos do PS4 e usá-los no Xbox Series X | S – o avanço cruzado está ativado.



Geralt está pronto para a versão PS5 de The Witcher 3 Wild Hunt

No entanto, conforme indicado pelo GameSpot, os dados salvos de A versão para PC de The Witcher 3 Wild Hunt em consoles. Pelo contrário, é possível transferir o console salvo para o PC. Atualmente, não está claro por que o sistema funciona dessa maneira. Também pode ser um bug que será corrigido posteriormente.