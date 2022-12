Apple quer um novo futuro… com Estilo | Aqui estão os novos espectadores

Enquanto a Apple se prepara para desafiar o Meta pelo domínio de AR/VR a partir do início de 2023, novos vazamentos revelam todo o potencial do novo headset da Apple e seu suposto hardware.

Segundo a Bloomberg, será definitivamente um aparelho topo de linha, com display de maior resolução, várias câmeras externas e uma nova versão do iOS. Graças ao design elegante e processadores poderosos, muitos acreditam que com este acessório A Apple poderá desafiar as outras duas gigantes do setor: a Meta Platforms Inc. e Sony Group Corp.

Realidade mista para a Apple.

Contradiz as expectativas de muitosNo entanto, o novo dispositivo da Apple não suportará a verdadeira realidade aumentada: Portanto, não espere que o espectador consiga fornecer dados em tempo real que se sobrepõem ao campo de visão do usuário, como acontece em Free Guy com Ryan Reynolds e muitos outros filmes de ficção científica, mas não estamos tão longe .

E de acordo com os vazamentos, de fato, a Apple apresentará a chamada “realidade mista”, ou seja, Uma espécie de híbrido entre realidade aumentada e realidade virtual, O que isto significa? que o dispositivo será um sistema VR em sua essência, mas usará câmeras para criar uma experiência com funcionalidade semelhante, capaz de estabelecer uma “realidade quase aumentada”.

O espectador que olha para o futuro

O dispositivo é alimentado por um novo iOS chamado xrOS, Ele será capaz de produzir e transmitir imagens de latência extremamente baixa com incrível precisãopermitindo que o usuário veja seus arredores e Dá a ilusão de que o espectador é transparente. Graças a este truque, Apple AR exibe diferentes tipos de dados no campo de visão do usuárioComo chamadas recebidas, mensagens, aplicativos e até outras interfaces que hoje invadem nossos smartphones diariamente.

Lembramos que há cerca de sete anos, quando a Apple decidiu entrar no mercado de realidade virtual e realidade aumentada, O sonho da empresa era produzir óculos de realidade aumentada eficazes e práticoso que é suficiente para poder substituir o iPhone e é capaz de transmitir informações diretamente para o campo de visão do usuário.

Você aprende com os erros, a Apple sabe muito bem disso

Os óculos mágicos eram para permitir que os consumidores fizessem e respondessem a chamadas e mensagens, obviamente sem abrir mão de compartilhar conteúdo: eles basicamente queriam trazê-lo para dentro. Todas as funções do iPhone estão dentro dos óculosSimples e leve.

Analisando retrospectivamente o plano, a Apple decidiu correr para o capô e mudar completamente a natureza do dispositivo, mas visando os mesmos resultados de “ficção científica”. Quem teria esperado obter óculos reais de realidade aumentada, Infelizmente, podemos dizer que eles continuarão sendo um sonho por muitos anos. A miniaturização da tecnologia de componentes, baterias ou lentes ainda não é suficiente para alcançar a difusão de tal tecnologia.