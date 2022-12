A Epic Games fechará servidores e serviços online para uma série de jogos, aqui está a lista – Multiplayer.it

jogos épicos anunciá-lo ele vai desligar o servidores e serviços online da série brinquedos Postado há algum tempo. A decisão foi tomada como parte de uma transição completa para a plataforma Epic Online Services, com seus sistemas unificados, e entrará em vigor em 24 de janeiro.

Aqui está existir Dos endereços em causa, que podem continuar a ser utilizados offline sempre que previstos:

1000 minúsculos tentáculos

Dance Central 1-3 (Nota: o multijogador Dance Central VR ainda estará disponível)

Dia Verde: Banda de Rock

Monstros (talvez) roubaram minha princesa

Rock Band 1-3 (Nota: o modo multijogador Rock Band 4 ainda estará disponível)

Os Beatles: Banda de Rock

Veículos de combate acrobáticos movidos a mísseis supersônicos

Não é ouro verdadeiro

Unreal II: O Despertar

Campeonato irreal 2003

Campeonato irreal 2004

Unreal Tournament 3 (nota: planejamos trazer de volta os recursos online no futuro)

Unreal Tournament: Edição do Jogo do Ano

“Hoje começamos a remover jogos que ainda estavam disponíveis nas lojas online e desabilitar qualquer compra de DLC no jogo”, diz o post oficial. “Também removemos as versões para Mac e Linux de Hatoful Boyfriend, Hatoful Boyfriend: Holiday Star e do jogo para celular DropMix. Os proprietários existentes desses produtos poderão continuar a usá-los.”

Battle Breakers será fechado e não poderá ser jogado em 30 de dezembro. Reembolsaremos automaticamente os usuários que fizeram qualquer compra paga diretamente da Epic em 180 dias. Unreal Tournament (Alpha), Rock Band Blitz, Rock Band Companion App e SingSpace agora estarão ativos. está estacionado e ficará inacessível a partir de 24 de janeiro.”