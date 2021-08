Tablet Android de 10 “por 76 €

Se você está procurando um arquivo tablet baratoVocê está no lugar certo: é bom esclarecer na hora qunyiCO Y10 Ele não oferece recursos de alto nível, mas também pode ser útil para gerenciar tarefas básicas de produtividade (como edição de e-mail ou documentos quando emparelhado com um teclado físico) e é ideal para entretenimento multimídia. Hoje propor com 36% de desconto no preço de tabela. O sistema operacional pré-instalado é Android 10 Com acesso total ao Google Play Store para baixar aplicativos.

qunyiCO Y10: o tablet Android mais barato da Amazon

Vamos dar uma olhada em um arquivo Especificações técnicas Integrado: tela de 10,1 polegadas com resolução de 1280 x 800 pixels, processador Quad-core, 2 GB de RAM, memória interna de 32 GB, slot para cartão microSD de até 128 GB, câmera dupla de 2 + 8 MP, Wi-Fi, E bluetooth, alto-falantes e 5000 mA. a bateria. Dimensões 24,4 x 17,3 x 1 centímetro, as perdas foram de 490 gramas. Se precisar de mais informações, você pode encontrá-los todos em ficha do Produto.

Este tablet qunyiCO Android (modelo Y10) também pode ser seu. Por apenas 76,49 euros em vez de 118,99 euros De acordo com a lista de preços. A disponibilidade é imediata, assim como a entrega em domicílio Envio Grátis Patrocinado pela Amazon. Só Comprar Comentários recebidos com uma classificação geral de mais de 4 de 5 estrelas.