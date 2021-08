Artifact Studios se tornará uma nova equipe dedicada a parafrasear e parafrasear rumores – Nerd4.life

Com a aquisição da Bethesda por MicrosoftMuitos caminhos estão abertos para a empresa americana. Enquanto títulos altamente esperados como Starfield e The Elder Scrolls 6 estão em desenvolvimento, poderia haver mais jogos a caminho? Segundo um boato, algo assim acontece: Bethesda Ele criará um novo estúdio de desenvolvimento dedicado à remanufatura e remanufatura. Parece que o nome estúdios de antiguidades.

fonte disso Comum SlullziTV é um YouTuber muito ativo que lida com conteúdo dedicado ao mundo Bethesda e frequentemente posta e comenta rumores e vazamentos sobre os jogos da empresa. SkullZi determina que o que ele ouviu é puramente um boato e não pode confirmá-lo diretamente. No entanto, ele explicou que tinha ouvido esse boato de duas fontes diferentes que não tinham nada a ver uma com a outra.

Como sempre, por serem populares, não recomendamos a criação de previsões. Definitivamente, será uma jogada vencedora da Bethesda e da Microsoft, que podem se beneficiar da grande jogada Catálogo Bethesda Apresentar títulos clássicos gerais em uma nova forma: especialmente no caso de Transformers, esses jogos serão mais rápidos e baratos de produzir, ideais para “preencher” os períodos entre a próxima grande produção.

Aguardando confirmação ou negação sobre o assunto, saiba que para The Elder Scrolls 6: Bethesda diz que é “bom pensar que o jogo ainda está em fase de design”.