6 próximos jogos da Humble Games – Nerd4.life

Através das páginas do Xbox Wire, a Microsoft apresentou um novo 6 jogos da Humble Games Entrando no catálogo Xbox Game Pass, sete se adicionarmos também o Midnigh Fighe Express, que foi lançado em 23 de agosto passado. A programação foi apresentada com um trailer que você pode ver abaixo.

Aqui estão os Humble Games que chegarão ao Xbox Game Pass nos próximos meses:

Midnight Fight Express – PC, console e nuvem – já disponível

Moonscars – PC, console e nuvem – 27 de setembro

Ilha Marjan – Computador – 11 de outubro

Ghost Song – Computador, Console e Nuvem – 3 de novembro

Signalis – PC, console e nuvem – 27 de outubro

Guitarras Infinitas – PC, Console e Nuvem – 2022

Prodeus – PC, Console e Cloud – 2022 (já disponível para PC Game Pass como uma prévia do jogo)

De fato, a chegada de muitos dos títulos acima no Game Pass já era conhecida, mas a resenha nunca é demais.

Midnight Fight Express é um jogo de luta de ação com um sistema de combate impressionante, mas foi prejudicado por escolhas problemáticas de design de jogo, conforme observado em nossa análise. Moonscars (conserte-nos aqui) é uma mistura de plataformas, combate e exploração não linear em tons escuros e sombrios. Gênero completamente alterado, Coral Island é uma nova simulação de agricultura 3D que lembra muito Stardew Valley.

Ghost Song é uma aventura de ficção científica 2D com matizes e elementos de terror de Meroidvania, onde exploraremos um planeta alienígena decididamente inóspito. Infinite Guitars é uma estranha mistura entre RPG e Rhythm Game onde vamos derrotar inimigos ao som de rock. Por fim, Prodeus é apresentado como um jogo de tiro à moda antiga, reimaginado usando tecnologias de renderização modernas.