Ciência, a Grande Descoberta da Matéria Escura: Clareza das Origens do Universo

Atualmente, os cientistas japoneses fizeram uma descoberta interessante: Eles identificaram matéria escura com cerca de 12 bilhões de anos. Ele ainda está sob vigilância porque ainda não há informações claras.

“Olhando para a matéria escura em torno de galáxias distantes? Foi uma ideia maluca, ninguém percebeu que poderíamos fazer isso”. Masami AokiCo-autor do estudo e cosmólogo da Universidade de Tóquio, não escondeu o entusiasmo em relatar esta notícia. Para seguir também chefe de estúdio Hirano Mittake expressar sua opinião: “Nossa descoberta ainda é incerta… mas se isso for verdade, isso sugere que todo o modelo está incompleto quando você volta no tempo”.

No entanto, ele não estava errado porque algo havia mudado nas últimas horas. A distribuição desta matéria escura em torno de galáxias conhecidas pelo homem foi reconstruídaEle comporá 85% do nosso universo. Graças ao uso de tecnologias avançadas, esses dados foram coletados Para reconstruir uma jornada de volta para moldar o universo. Mas com as novas descobertas, o que foi confirmado anteriormente agora é questionado.

mapa da matéria escura

na revista Cartas de Revisão Física O trabalho realizado pela equipe liderou Hironao Miyatake, da Universidade de Nagoya no Japão, em colaboração com a Universidade de Tóquio, o Observatório Astronômico Nacional do Japão e a Universidade de Princeton. especificamente ir, A luz da matéria escura foi observada em torno de 1,5 milhão de galáxias Também apareceu há 12 bilhões de anos.

Leia também: Psicose relâmpago: morte por eletrocussão durante o ciclismo O que a ciência diz clique aqui

Os participantes deste projeto conseguiram mapear a matéria escura como era há muito tempo a grande explosão. Também foi possível com um telescópio espacial prancha monitor ESA Pesquisa Subaru Hyper Supreme Cam. A emocionante descoberta diz respeito à densidade dessa matéria misteriosa e escura. Anteriormente foi dito que quanto mais eles estão nas galáxias, mais distorcidos eles são. Agora, no entanto, sua quantidade será menor do que o suposto.

Leia também: Internet para todos graças a Elon Musk também na Itália! Clique aqui

Novo modelo a considerar?

A busca continuará por algum tempo porque todos os envolvidos querem saber a verdade. Se essas últimas descobertas tiverem uma resposta positiva, isso significa que O novo modelo descreverá adequadamente o que aconteceu após uma explosão a grande explosão.