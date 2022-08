Alto na vida, tente

Na Gamescom 2022, dentro do quiosque Xbox que hospedou a desenvolvedora, tivemos a oportunidade de Experimente a demonstração completa de High on Life De onde foi extraída a batalha final que apareceu durante a abertura do Light Live. Cerca de vinte minutos após o início da narração e seguindo o tutorial, defina uma espécie de missão 2 para ficar clara, com boa parte da jogabilidade útil para conhecer os controles e a jogabilidade. Antes de contar o que descobrimos e descrever nossas impressões, recomendamos que você dê uma olhada na rica parte especial do jogo que foi publicada há algumas semanas, onde você pode encontrar mais informações sobre a história e o cenário.

Se por algum motivo você não sabe nada sobre este título e não quer olhar para o trailer colocado um pouco mais longe, usamos estas poucas linhas para explicar melhor do que se trata. High on Life é um jogo de tiro em primeira pessoa feito por Squanch Games , um pequeno estúdio independente fundado por um dos cofundadores de Rick and Morty, bem como por um dos dubladores históricos, Justin Roiland. Leva apenas alguns segundos do filme do show mencionado para encontrar os pontos de contato entre os dois produtores: cadência, piadas atrevidas e politicamente incorretas e algumas imagens insanas de ficção científica, que são totalmente exageradas a cada momento. Tudo isso em uma produção independente, Triple I como seu criador tem a palavra repetidas vezes. Resumindo, não estamos diante de um concorrente de Call of Duty ou Battlefield, mas sim de um atirador que faz de tudo para não se levar muito a sério e parece ter as condições necessárias para contar uma história muito engraçada.

A surpresa original da conferência Xbox & Bethesda no início do verão, High on Life conseguiu imediatamente chamar a atenção de um público duplo: por um lado, todos os fãs desta produção de desenho animado incrivelmente engraçada que responde ao nome Rick e Morty Por outro lado, pessoas que são gamers que, além de produtos de enorme importância, também ficam felizes em desfrutar de alguns produtos com orçamento reduzido e que talvez simplesmente busquem entretenimento sem exagerar.

Atirador simples e direto



Não se deixe enganar pelas aparências: o protagonista de High on Life é um estudante simples e ingênuo

O primeiro elemento do jogo que surgiu de nossos testes é a redução extrema da osteoporose Dinâmica de tiro por High on Life. No jogo você se move, você pula e atira. Pelo menos em seus estágios iniciais, os que tentamos. Não parece haver dinâmicas de movimento mais complexas, como deslizar, correr contra paredes ou esquivas estranhas, e ao mesmo tempo parece não haver elementos de evolução de papéis, se excluirmos alguma forma de aprimoramento de armas e resistência de heróis que apenas um vislumbre antes de sair em busca. Nesta fase “preparatória”, era mesmo possível passear por uma casa, conversar com a nossa irmã e a boba estrangeira proprietária de um portal através do qual era possível passar de cenário para cenário e também, especificamente, os ecrãs de acesso aos equipamentos melhorias, que não estavam ativas na demonstração .

Uma vez que aceitamos o trabalho, nos encontramos vagando pelas ruas de uma cidade estranha muito colorida e, em seguida, rastejamos em seus esgotos procurando o inimigo para derrotar. Assim podemos nos adaptar lentamente duas primeiras armas Jogo: A espingarda com o nome do co-criador de Rick e Morty e uma adaga com uma raiva assassina marcada. Ambas as ferramentas de ataque têm dois modos de disparo: com lhama Podemos realmente fazer um close-up que parece capaz de matar instantaneamente qualquer inimigo comum, usá-lo como um gancho para entrar em áreas muito altas ou pular de plataforma em plataforma, enquanto nos prendemos a alguns insetos voadores. lá pistola Alternativamente, além de disparar tiros “clássicos”, pode ser usado como um morteiro completo com uma parábola e desacelerando durante a fase de mira. Dessa forma, por exemplo, podemos mirar em oponentes secretos ou derrotar grupos de inimigos. Os alienígenas danificados, entre outras coisas, voam pelo ar por alguns segundos ficando à mercê de nossos tiros e tornando-os muito mais fáceis de serem eliminados.



High on Life’s Talk Gun é um dos itens de quadrinhos de maior sucesso

A continuação da missão foi bastante normal com uma longa viagem pelos esgotos intercalada com alguns Fases da plataforma E um punhado de diálogos relacionados à história e tudo terminou com a luta do chefe apresentada durante o evento de Jeff Kelly. Se na introdução ao tiroteio High on Life realmente parece estar fazendo o mínimo em termos de IA e uma variedade de batalhas (entre outras coisas, ele também forneceu muitos objetivos auxiliares, esperançosamente equilibrando problemas com a demo), em a “área de diálogos e situações” na qual nos encontramos envolvidos, gostamos muito do jogo.

Ouça constantemente os comentários da arma falante sobre as situações ou tente nos explicar para onde ir e o que fazer, mantenha-se envolvido conversas malucas Da adaga que nos convoca a matar o que quer que esteja diante de nós, com constante apreciação e prazer diferente quando nos encontramos matando um oponente, às vezes ficamos envergonhados ao perceber que estávamos rindo alto na pequena sala com as estações de demonstração.

Em suma, podemos dizer que High on Life não nos impressionou muito pela jogabilidade ou pela percepção gráfica que, embora bonita e colorida e muito inspirada no design de personagens, não é um setor tecnológico digno de nota que realmente tenha muitas dúvidas sobre o frente do A taxa de quadros foi acompanhada por algumas imprecisões no gerenciamento das etapas em que era necessário ir de pegada em pegada. No entanto, não podemos esconder que estamos lá Divirta-se como um louco E só para ficar realmente curioso para saber para onde a história irá, quais são os outros personagens estranhos e armas bobas, o título nos ensinará e nos “forçará” a ouvir durante nosso épico para salvar a raça humana.



Hi On Live é muito colorido e especial

No entanto, teremos que esperar mais alguns meses, pois o jogo está avançando nos dias de hoje e chegará ao mercado no final do ano, especificamente em 13 de dezembro no PC, Xbox One e Xbox Series X | S, no lançamento diretamente no Game Pass. Entre outras coisas, os desenvolvedores nos garantiram que estão trabalhando na localização italiana que também deve estar relacionada à dublagem e, se isso for verdade, seria uma ótima notícia, considerando a importância dos diálogos para aproveitar todo o humor de High On Viver.