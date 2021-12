Pode ser usado em qualquer jogo – Nerd4.life

Esperando por uma ligação oficial de AMD, vem de VideoCardz uma notícia interessante, segundo a qual a empresa pretende apresentar a tecnologia em breve Resolução Radeon Ultra HD (RSR) que deve representar umExtensão FidelityFX Super Resolution (FSR) Aplicável a Todos os jogos.

Será, até certo ponto, um ‘democratizando’ a tecnologia Melhore a precisão com IA e a estenda a qualquer jogo, independentemente de o FidelityFX ser compatível ou não.



A Super Resolução AMD FidelityFX permite melhorar a qualidade gráfica usando IA

Portanto, o RSR pode ser usado em jogos antes que o FSR seja geralmente introduzido Qualquer título que pode ser usado “em tela inteira” No PC, reduzindo assim ao mínimo os requisitos para poder aplicar tal tecnologia.

Enquanto se aguarda a confirmação da AMD, que pode chegar neste ponto durante o CES 2022, podemos imaginar que esta nova tecnologia de escalonamento de resolução usando AI pode entregar resultados que provavelmente não alcançam FSR, mas de qualquer maneira. É aplicado a qualquer título, independentemente do suporte FidelityFX, estendendo assim seu uso significativamente.

Dado que FSR é atualmente compatível com apenas 70 jogos, RSR terá muito mais suporte, com uma aplicação direta dentro painel de controle janelas. Embora a solução adotada pela Nvidia, o DLSS, tenha se mostrado superior, deve-se dizer que este último necessariamente requer uma placa de vídeo com núcleo conectado e suporte de jogo específico para esta tecnologia.

A força do RSR, embora talvez em face de pontuações baixas, seria uma expansão exponencial da base de usuários que poderiam usar essa tecnologia, embora ainda possa estar associada a pelo menos GPUs AMD baseadas na arquitetura RDNA 1.