Aqui estão cinco coisas que você nunca deve fazer

Tenha cuidado ao usar o Whatsapp, existem cinco práticas muito comuns que podem custar caro. Vamos entrar em detalhes e ver o que devemos saber.

Em uma era como a atual em que estamos sempre conectados, diversos dispositivos tecnológicos, como Smartphone. Por outro lado, existem muitos serviços disponíveis, graças aos quais pode comunicar a qualquer momento com amigos e familiares, mesmo que estejam muito distantes de nós. Entre eles está o Whatsapp, que se tornou o aplicativo de mensagens instantâneas mais popular e usado no dia a dia.

Desde mensagens de voz, passando por fotos, até vídeos, aliás, muitas vezes usamos este app. Ao mesmo tempo, é sempre chamado a nunca baixar a guarda, enquanto houver cinco práticas Muito comum, pode custar muito caro. Então, vamos entrar em detalhes e ver tudo o que há para saber sobre isso.

Whatsapp, cuidado com estes 5 erros: aqui está o que você nunca deve fazer

Envie mensagens, escritas e faladas, via O WhatsApp Agora se tornou, para muitos, um hábito diário. Ao mesmo tempo, existem algumas armadilhas. Não estamos apenas falando sobre tentativas de golpes, mas também sobre aqueles que estão tentando explorar este aplicativo para espionar as conversas de outras pessoas. É por isso que vimos juntos há algum tempo Como saber se alguém está nos espionando no Whatsapp.

Bem, neste contexto, aliás, convidamos você a prestar atenção a cinco práticas muito comuns que podem custar muito, porque Estou arriscando a segurança da minha conta. Mas o que é isso? Bem, entrando em detalhes, você precisa saber que, como mencionei GQ ItáliaEstas são as cinco coisas que você nunca deve fazer, que são:

Abra os links que chegam no chat. Antes de clicar em qualquer link que chegue até nós no Whatsapp, é bom ter cuidado para evitar possíveis transtornos, como comprometer a segurança do seu smartphone. Em caso de dúvida, se um conhecido está enviando a mensagem, é aconselhável escrever ou entrar em contato com o remetente, para garantir que não se trate de um spam ou link viral. Baixar mídia automaticamente. A operação, a última, não é recomendada se você não tiver uma assinatura útil ou espaço suficiente no seu dispositivo. Nesse caso, na verdade, você corre o risco de consumir dados e espaço devido a fotos e vídeos desnecessários que são baixados automaticamente. Para evitar possíveis inconvenientes, convidamos você a ir em Configurações, Dados e Armazenamento e assim remover o download automático. Use o Whatsapp Web sem se desconectar adequadamente. Quando usamos o Whatsapp Web, é bom lembrar de fazer o logout corretamente quando decidirmos fazer o logout. Caso contrário, na verdade, existe o risco de que mais tarde alguém abra o aplicativo no mesmo dispositivo e acesse suas conversas. Envie fotos ou dados confidenciais. Embora seja verdade que as conversas não podem ser acessadas graças à criptografia ponta a ponta, isso nem sempre pode ser dito sobre os dados salvos no Google Drive ou iCloud, pois podem ser acessados ​​de fora. É por esta razão que o convidamos a prestar a máxima atenção. Desativar backup automático. Embora seja verdade que os dados salvos em plataformas externas nem sempre são seguros, ao mesmo tempo, é recomendável não desativar o backup automático. Graças a este último, de facto, não corremos o risco de perder os nossos dados no caso, por exemplo, de decidirmos mudar o nosso telemóvel ou, pior ainda, perdê-lo.

Desde o uso do Whatsapp Web até a abertura de links não confiáveis, existem muitas práticas muito comuns às quais você deve prestar atenção especial. AtençãoPara evitar ter que lidar com inconvenientes desagradáveis.