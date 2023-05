Activision está ganhando mais dinheiro no PC do que nos consoles pela primeira vez

Um número que não deve ser subestimado no recente relatório financeiro da Activision Blizzard É que a empresa, pela primeira vez em sua história, está ganhando mais dinheiro Computador o que chega Unidade de controle. Nos primeiros meses de 2023, a receita gerada pela plataforma PC ultrapassou a dos consoles em US$ 27 milhões, dando continuidade a uma tendência que já vinha ocorrendo há algum tempo.

Entre 1º de janeiro e 31 de março de 2023, a Activision faturou $ 666 milhões no PC e $ 639 milhões nos consoles. O segmento de PC tem se saído melhor que o console desde meados de 2022, embora este último seja melhor que o primeiro se considerarmos todo o ano passado.

que isso mudanças Bastante importante, visto que de acordo com a IA Os relatórios anuais da Activision Blizzard estão disponíveisO segmento de console sempre teve um desempenho melhor do que o segmento de PC. Mesmo a aquisição da Blizzard não conseguiu virar o jogo.

Este é o terceiro trimestre consecutivo em que o PC supera os consoles, o que nunca aconteceu antes. Também há boas razões para acreditar que essa tendência continuará ao longo de 2023.

A Activision atribui o aumento de 74% ano a ano na receita do PC ao sucesso de Call of Duty e Overwatch 2, mas parece que parte do resultado também veio de World of Warcraft, graças à sua expansão Dragonflight, e do imortal Diablo. Resumindo, a Blizzard parece ser a líder em crescimento de PCs, com 72% de sua receita no PC e 8% nos consoles. O próprio Call of Duty gerou 59% da receita em consoles, 26% em PC e 15% em dispositivos móveis. O lançamento de Diablo 4 também pode aumentar a base de usuários do console da Blizzard, mas, devido ao amor dos fãs de PC pela série, pode levar a um maior crescimento de receita no PC.

No entanto, é preciso dizer que o primeiro setor de receita da Activision Blizzard é o setor móvel, que separa todos os outros setores graças aos excelentes resultados alcançados por Candy Crush, a verdadeira besta sagrada deste setor.