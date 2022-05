O carro mais caro do mundo já não é o Ferrari 250 GTO – Classiche

Um novo recorde será estabelecido em leilões de carros clássicos. De acordo com rumores da Alemanha, raro durante um evento especial Cupê Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Poderia ter sido vendido por 135 milhões de euros, tornando-se o carro mais caro do mundo. Se o número fosse confirmado oficialmente, o Silver Arrow teria arrebatado a coroa do Ferrari 250 GTO, atualmente o carro mais bem pago em um leilão especializado. No momento, a montadora alemã não divulgou nenhuma comunicação oficial sobre a suposta venda recorde de um de seus modelos mais raros.

Na verdade, existem apenas dois modelos do Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé e ambos trazem a assinatura de Rudolf Unlenhaut, criador do Grupo Daimler-Benz na década de 1950. Museu Mercedes. Outro elemento que torna a notícia ainda mais impressionante. Na pendência de mais confirmações oficiais, foi Hagerty quem prestou a maior parte das informações sobre o assunto, lembrando que o número do chassi vendido já será de domínio público, tornando a amostra rastreável.

No entanto, se o preço de venda for confirmado, a natureza do leilão terá de ser tida em conta: o registo registado 25 de agosto de 2018 Por Ferrari 250 GTO, foi adotado em leilão, sem levar em conta negociações privadas que não podem ser classificadas por natureza. Especificamente nessa ocasião foi Casa de Leilões RM Sotheby’s para lidar com a venda Ferrari 250 GTO que foram comprados em um leilão em Monterey, Califórnia, por uma quantia enorme, US$ 48,4 milhões (a um câmbio de pouco mais de 41 milhões de euros): Um valor colossal, no entanto, justificado por todos com a história da vitória e a singularidade do modelo codificado pelo número de chassis 3413 GT. O modelo padrão, além de ser um dos apenas 36 existentes, também foi uma das sete unidades que passaram pelas mãos habilidosas dos especialistas da Oficina Scaglietti.

Fonte da imagem: RM Sotheby’s