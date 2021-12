Nightfall The Fanmade Sequel foi adiada Aqui está a nova data de lançamento – Nerd4.life

Se você está esperando por desafios Dark Souls: anoitecer Durante as festas de fim de ano, infelizmente, temos más notícias para você. A equipe Nightfall já anunciou que a data de lançamento do mod ambicioso foi adiada, mas felizmente só faltam algumas semanas. Estava previamente agendado para 21 de dezembro, que Sequela amadora de Dark Souls Estará disponível a partir de 21 de janeiro de 2022.

Dark Souls: Nightfall foi anunciado para ser adiado para 21 de janeiro de 2022 com um novo trailer que você pode desfrutar no player acima.

Para aqueles de vocês que não sabem do que estamos falando, Dark Souls: Nightfall é basicamente uma sequência não oficial de Dark Souls feita por fãs na forma de um mod. O jogo continua do lado negro do trabalho de FromSoftware e será ambientado em uma dimensão distorcida de Lordran. Este é um projeto muito ambicioso, que verá a introdução de novos projetos Chefes, inimigos, regiões, personagens e até mesmo dinâmicas de combate.

Este é um projeto no qual alguns dos mods mais influentes da comunidade Dark Souls estão trabalhando e que despertou o interesse de muitos jogadores ao longo dos meses. Resumindo, é provavelmente a melhor maneira de passar o tempo enquanto se espera o lançamento do Elden Ring, que chega pouco mais de um mês depois.

Falando do novo trabalho da FromSoftware, um novo trailer de The Elden Ring foi lançado recentemente, o que dá uma ideia sugestiva do Interregnum.