Neuroshock, a suposta sequência de Arkane, estará no 2021 Game Awards? – Multiplayer.it

Presa 2: Neuroshock Mostre o máximo possível Sequela de Arkane 2017, atualmente em desenvolvimento de acordo com alguns rumores que não podem ser encontrados agora, uma vez que começam no 4chan e sabemos o quão pouco confiável é a fonte em questão.

De qualquer forma, uma continuação do Prey é possível, dado o enorme sucesso do primeiro capítulo principalmente em termos de caixa, o que poderia levar à criação de um novo capítulo, talvez na esperança de também alcançar maior sucesso no mercado.



A presa, retratada, definitivamente merece uma sequência

Este suposto vazamento fala sobre uma sequência em desenvolvimento no Arkane, implementado em paralelo com Redfall, o outro jogo atualmente em andamento na equipe cujas primeiras imagens alfa e detalhes do vazamento surgiram alguns meses atrás.

Além disso, haverá também esta 2 presa misteriosa: Neuroshock, outro está em desenvolvimento sim imersivo por Arkane em seu estilo clássico, claramente relacionado ao universo e fantasia de Prey, construído com o capítulo de 2017 como uma reinicialização genérica da série anteriormente iniciada pela Human Head Studios.

De acordo com os rumores envolvidos, o jogo será mais curto que o capítulo anterior e atuará como o protagonista do Projeto Cobalt, um ser vivo Tufão Onde algumas células foram retiradas por Morgan Yu. Terá uma estrutura semelhante à do Deus Ex, com uma abordagem mais criativa e experimental do que a presa anterior, com inimigos mais diversos mas menos neuromod.

Também com base neste vazamento questionável, haverá a possibilidade de que o jogo seja anunciado e apresentado de alguma forma para Game Awards 2021, embora seja claro que tudo isso deve ser tomado com extrema cautela, pois não há como verificar a confiabilidade da fonte.