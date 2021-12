23 espartanos mortos com uma única bala de atirador em um vídeo incrível – Nerd4.life

aura infinita Foi uma cena um tanto absurda, gravada em vídeo pelo japonês YouTuber Sakana, que fez isso Elimine 23 espartanos juntos Com Um tiro de S7 Sniper Rifle, o clássico rifle de precisão da série em sua nova versão.

Obviamente, o modo é “construído” especificamente para ser capaz de fazer VídeoEsta não é uma ação de jogo real, ainda é realmente intrigante, especialmente porque demonstra um efeito de física em Halo Infinite que é um tanto bobo e pode ser verdade, mesmo que seja realmente difícil obter feedback real no jogo.

Organizando, não sem um efeito um tanto cômico, até 23 espartanos em um arquivo, todos ordenadamente dispostos um atrás do outro, Skanna se posicionou no topo da fileira e com um golpe preciso na cabeça. Ele foi eliminado com este único tiro Todos os 23 jogadores juntos. Na prática, o S7 Sniper Rifle não parece encontrar nenhum obstáculo em sua trajetória, pelo menos no que diz respeito aos corpos dos inimigos: é capaz de penetrar e acertar consecutivamente até o final da corrida (ou até 23) espartanos , não se sabe no momento se podemos seguir em frente.)

A sitcom é bastante engraçada e pode abrir caminho para mais interpretações da fórmula mágica para rifle de atirador Halo Infinite, aliás uma das armas históricas e mais famosas da série, que não mudou muito no novo capítulo, exceto por alguns novos detalhes.

Quanto ao resto, vimos a lista de objetivos revelar o número de missões de campanha de Halo Infinite, com o título em questão sendo o jogo mais esperado de dezembro de 2021 pelos editores e leitores do Multiplayer.it.