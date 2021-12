Não é uma má ação do MediaWorld com desconto instantâneo no Natal

mundo da mídia Lancia Desconto Agora Natal, uma nova promoção pré-natalina que permite obter um desconto instantâneo com base nos gastos, mesmo com taxa zero. Vamos ver como funciona e alguns exemplos de como tirar o máximo proveito da iniciativa.

Desconto instantâneo de Natal da MediaWorld: como obter um desconto de até 400 euros

A promoção MediaWorld Christmas Instant Discount é válida de 3 a 8 de dezembro de 2021 e permite-lhe comprar vários produtos e obter descontos de 50 a 400 euros. Basta ultrapassar alguns limites de gastos para obter os descontos:

Desconto de 50 euros A um custo não inferior a 500 euros

A um custo não inferior a 500 euros Desconto de 100 euros A um custo não inferior a 750 euros

A um custo não inferior a 750 euros Desconto de 200 euros A um custo não inferior a 1000 euros

A um custo não inferior a 1000 euros Desconto de 400 euros A um custo não inferior a 2.000 euros

Esta iniciativa está presente em muitos produtos disponíveis online e nas lojas, mas infelizmente existem muitos deles exceções: De todos os produtos promocionais do Apple Days, todos eles são Iphone, Smartphones Samsung Galaxy A52s, Galaxy S21 +, Galaxy S21 Ultra 256 GB, Kitchen Aid, Smeg, iRobot, Miele, Liebherr, Dyson e alguns produtos integrados da Samsung, PlayStation 5E Xbox Xbox X e S e não só (você pode encontrar Quem é o Todos os detalhes).

Alguns exemplos de como aproveitar o desconto instantâneo de Natal:

O desconto também pode ser obtido na compra de mais de um produto, de forma a atingir a fronteira mais interessante. Para saber todos os detalhes da promoção MediaWorld e navegar no catálogo de produtos participantes, você pode seguir o link abaixo

Descubra o desconto instantâneo para o Xmas MediaWorld

Leia também: Análise do Samsung Galaxy S21 Ultra