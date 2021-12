WhatsApp, como escondemos nosso último login e vemos outros

Como podemos ocultar nossos movimentos recentes no WhatsApp e ao mesmo tempo ver os movimentos de outras pessoas, mesmo quando estão ocultos.

WhatsApp tem uma vantagem Que possamos igualar o Jabula completo, graças ao qual poderemos preservar nossa privacidade evitando que outras pessoas descubram nossos movimentos dentro do aplicativo.

Quer saber como ocultar nosso último acesso de nossos contatos na lista de endereços? Nada é mais fácil. E podemos fazer isso porque é um procedimento potencialmente útil. Às vezes, há a necessidade de ocultar ou restringir de alguma forma nossa presença.

No entanto, ao mesmo tempo, poderemos usar o WhatsApp normalmente. Para se esconder de outras pessoas em nosso último acesso, você tem que fazer isso e seguir um procedimento muito simples.

WhatsApp como fazer o truque

Entre outras coisas, um destinatário que está particularmente interessado em nós pode ter feito isso conosco: inclui a alteração das configurações de privacidade removendo a opção de visualizar mensagens. Podemos fazer isso como todo mundo no WhatsApp.

Mas se tivermos a sorte de entrar no bate-papo compartilhado quando ele também estiver online, saberemos naquele momento. No final, basta alterar quais são as preferências padrão no menu de configurações para o que são O aplicativo de mensagens mais usado do mundo.

Também podemos decidir quando marcar presença, escolher sempre aparecer online ou mostrar-nos ocupados ou invisíveis.

Além da possibilidade de escolher um grupo de contatos que sempre nos aparecem online ou escondem nossas vidas durante a nossa vida. Notaremos isso no círculo em que a foto da nossa conta está inserida.