GRID Legends, primeiro vídeo de gameplay e data de lançamento oficial – Nerd4.life

GRID Legends Foi mostrado com o anterior Vídeo a partir de Toque Como parte de uma apresentação de Code Masters, que aproveitou para anunciar também uma data Saída Jogo oficial, agendado para 25 de fevereiro de 2022.

Como escrevemos em nossa prévia do GRID Legends, o novo episódio da popular série de corridas terá um carreira narrativa Com sequências de ação ao vivo e uma rica frota de carros, além de muitos mais senadores para competir.

Entre estes estarão caminhos Estrada alpina NS Londres, que pode ser visto no vídeo, enquanto na frente da classe vamos testemunhar a estreia dos carros elétricos de corrida.

Codemasters também revelou os primeiros detalhes deeditor Que encontraremos em GRID Legends que lhe permitirá criar eventos totalmente originais, com classes mistas e condições especiais, para compartilhar com outros usuários.



“O jogo de corrida cheio de ação contará com a mais ampla variedade de modos de jogo, incluindo a carreira mais intensa com mais de 250 eventos, o modo de história de sucesso ‘Driven to Glory’, o retorno de Drift e Elimination e a introdução das corridas Electric Boost “, diz o comunicado de imprensa.

“Pilotos de todos os níveis de habilidade podem instantaneamente assumir o volante de mais de 100 veículos partindo, correr ao redor do mundo de pistas clássicas a locais icônicos da cidade e conectar-se com amigos e concorrentes em segundos usando uma plataforma multijogador graças à função jump-in . ”

GRID Legends estará disponível no Xbox Series X | S e PlayStation 5, bem como PlayStation 4, Xbox One e PC (via Origin e Steam). Ao pré-encomendar a edição Deluxe ou Standard, você receberá um pacote duplo exclusivo de conteúdo Seneca & Ravenwest. ”



GRID Legends oferece mais opções de jogo do que qualquer título GRID anterior, incluindo o retorno do modo Drift exigido pela comunidade e do modo favorito dos fãs, Elimination, que traz os jogadores de volta às corridas sob pressão, enquanto elimina os pilotos. Periodicamente, até que reste apenas um.

O novo Race Creator permite que os jogadores hospedem as partidas de várias classes dos seus sonhos, combinando diferentes tipos de veículos para criar momentos de corrida únicos. A experiência pode ser ainda mais personalizada alterando as condições climáticas ou a hora do dia ou adicionando rampas e portões reforçados para não tornar a corrida a mesma.

“Driven to Glory” é uma história ousada do automobilismo que leva os jogadores à batalha enquanto as equipes competem pelo GRID World Championship. Criado usando tecnologia de produção virtual e apresentando o premiado ator Ncuti Gatwa, Driven to Glory ganha vida usando atores reais em vez de captura de movimento e combina sequências cinematográficas com desafios de corrida. Depois que a história termina, a progressão passa para etapas de carreira, desbloqueando uma nova série de eventos para você completar.

GRID Legends possui um sistema multijogador aprimorado que coloca a corrida e a conexão com amigos no centro da experiência. Ele não apenas suporta o jogo multiplataforma, mas também atualiza os jogadores quando seus amigos estão online e permite que eles iniciem a corrida pressionando três atalhos. Chega de esperar por pedidos de amigos e lobistas; Selecione a corrida e ela começará a funcionar quase simultaneamente.

“Com a data de lançamento definida, o estúdio está dando os toques finais no jogo GRID mais intenso de todos os tempos”, disse Chris Smith, Diretor de Jogos GRID da Codemasters. “GRID Legends é um jogo de ação acessível que se concentra na diversidade e escolha; uma carreira no jogo, um novo modo de história e Criador de corrida que permite aos jogadores criar corridas dos sonhos com personalização poderosa. Ele permite que amigos se conectem em segundos e passem mais tempo no na pista e menos tempo nos lobbies. ”