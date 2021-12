35 demos grátis a partir de 7 de dezembro, aqui estão os detalhes do evento – Nerd4.life

Como parte do The Game Awards 2021, a Microsoft anunciou que vai relançar ID @ Xbox Winter Game Fest O que tornará várias demos do Xbox disponíveis a partir de De 7 de dezembro de 2021 a 21 de dezembro de 2021. No total, será bom 35 demo Um dos jogos não lançados.

A Microsoft explica que essas não são “ofertas de jogos normais”. Usualmente experimental Um produto completo ou próximo do lançamento, mas muitos dos que poderemos experimentar no ID @ Xbox Winter Game Fest serão dedicados a jogos que ainda estão em pleno desenvolvimento e, portanto, podem não ser totalmente representativos do produto final .

demos será Remoção A partir de 21 de dezembro de 2021, então você vai querer experimentá-lo assim que estiver disponível. O ID @ Xbox Winter Game Fest também é uma oportunidade de dizer aos desenvolvedores o que você acha dos jogos deles depois de experimentá-los: a Microsoft convida os jogadores a aproveitarem as vantagens das mídias sociais e dos sites oficiais para sugestões e comentários.



ID @ Xbox Winter Game Fest

A lista completa de demos do ID @ Xbox Winter Game Fest será revelada no dia 7 de dezembro, mas hoje já temos a chance de descobrir algumas delas:



Loot River: Um roguelite dungeon-crawler que combina combates tensos altamente desafiadores com ação ambiental baseada em terrenos no estilo Tetris.

Death Garbage: um mundo pós-apocalíptico cheio de horrores cósmicos, uma mistura de RPGs da velha escola, ação de luta moderna e muita liberdade de ação.

Blacktail: a história de origem de Bab Yaga em um mundo eslavo escuro e surreal de combate com arco e flecha

The Tale of Bistun: Uma aventura guiada por uma história inspirada no décimo segundo poema trágico “Khosrau e Shirin”

Ninguém salva o mundo: usando 15 skins diferentes, nosso personagem terá que explorar masmorras e lutar sozinho ou com um amigo online

