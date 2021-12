WhatsApp, nova falha de atualização: como resolver o problema

Confira a nova atualização no WhatsApp que está travando o aplicativo. Vamos ver como resolver o problema no iOS e Android.

nos últimos dias O WhatsApp Lançou uma nova atualização. Na verdade estamos falando sobre a atualização 2.21.24.11 Por Android e 2.21.240.14 para iOS. No entanto, ambos os sistemas operacionais parecem ter um bug que causa erros falha do aplicativo. Comercial Uma maçã, que percebeu um bloqueio automático imediatamente após o envio das mensagens. Logo, os usuários do Android perceberam o mesmo problema.

No entanto, a solução para o erro é muito simples. Na verdade, o usuários iOS Você terá que realizar as seguintes etapas: TestFlight> Selecione WhatsApp Messenger (ou WhatsApp Business)> Versões anteriores> Instalar uma versão beta anterior. Além disso, antes de executar essas etapas, você precisa fazer backup de seus bate-papos para não perdê-los. Em vez disso, os usuários Android Seria simplesmente necessário Exclua manualmente a atualização E instale a versão mais antiga com APK Mirror.

O WhatsApp se aproxima das redes sociais: chega a função “comunidade”

Depois de várias controvérsias sobre os diversos danos que costumam impedir os usuários, O WhatsApp Ele está de volta aos trilhos imediatamente e pronto para anunciar um novo recurso. Na verdade, a gigante de Menlo Park em breve lançará a nova máquina chamada ‘comunicação socialO novo recurso foi descoberto por Desenvolvedores XDDepois de analisar a cópia 2.21.21.16 Da última versão beta do aplicativo de mensagens instantâneas.

O portal pensou em explicar melhor esta nova função WABetaInfo. Na verdade, a ferramenta servirá para organizar melhor os grupos que já estão no aplicativo. Essa novidade bacana está pronta para ser inspirada em trabalhos semelhantes que já existem cabo NS Site de rede social do Facebook. No entanto, por enquanto, os usuários terão que esperar um pouco mais antes de receber mais informações sobre a nova ferramenta. Há uma grande expectativa por Novo recurso Que pode estrear com a próxima versão beta do aplicativo.