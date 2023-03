Recarregue seu smartphone, nunca faça isso: você corre o risco de queimar tudo

Nos últimos 10 anos, assistimos a um verdadeiro boom de smartphones, centenas, senão milhares de modelos foram introduzidos no mercado global atual, que respondem bem às necessidades de todos os usuários.

Costumamos dividir sucessivamente os smartphones em dispositivos topo de gama (os chamados topo de gama, liderados pelo iPhone 14 Pro e Samsung Galaxy S23 nos últimos meses, por exemplo) para os mais exigentes em termos de câmara e poder computacional, seguidos logo a seguir pelos smartphones de gama média, ideais para quem procura uma boa relação qualidade/preço nestes equipamentos, para depois acabarem por ficar com smartphones de baixa qualidade, para quem não tem quem conheça necessidades específicas.

No entanto, algo que todos estes tipos de smartphones têm em comum é, sem dúvida, o facto de necessitarem de ser recarregados, seja com a clássica fonte de alimentação ou, quem sabe, através da mais recente e inovadora recarga sem fios, que permite tempos de recarga mais rápidos. .muito mais do que o habitual.

Hoje vamos dar algumas dicas de como recarregar smartphones com certas ações que devem ser evitadas, para não queimar tudo. Aliás, é preciso seguir alguns cuidados simples e práticos, para não ter problemas no futuro com o uso do próprio smartphone.

A primeira dica que damos quando você precisa recarregar seu smartphone é recarregar Possibilidade de manter a taxa de recarga entre 25% e 75%. Carregá-lo até 100% pode sobrecarregar o próprio smartphone, o que obviamente queremos evitar de todas as formas.

Outras dicas úteis

O mesmo se aplica à situação oposta, pelo que recomendamos vivamente que nunca chegue a 0% de recarga, porque mais tarde serão necessários tempos de recarga muito superiores aos previstos. Atingir esse estado de carga da bateria pode danificar gravemente nosso smartphone além do reparo, por isso deve ser evitado de forma alguma.

Outro processo que tende a ser evitado é carregamento noturnoporque os ciclos de carregamento frequentes afetarão inevitavelmente a própria bateria do smartphone, com todos os itens a seguir.

Por fim, a temperatura também é um parâmetro importante: quando nosso smartphone apresenta altas temperaturas (por exemplo, após um esforço de desempenho), é bom esperar que ele esfrie antes de começar a recarregá-lo. A este respeito, também aconselhamos Não use carregadores muito potentespois podem sobrecarregar a bateria do seu smartphone e danificá-la de forma irreversível.