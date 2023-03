Ford Puma ST Powershift: Método Quatro

Preencher a lacuna – Para versões com 125, 155 e 200 cv de ford puma A ele junta-se um outro modelo equipado com um motor 1.0 turbo de 3 cilindros a gasolina, novamente equipado com um sistema híbrido leve de 48 volts e combinado apenas com uma caixa automática de dupla embraiagem de sete velocidades denominada Powershift. Força máxima 170 cv a 5.750 rpm, com torque de 248 Nm a 3.000 rpm.

1000 “bomba” – Novo poder “Adicionar” Ford Puma ST Powershift 170 cv Foi alcançado graças a um ajuste de software específico do motor 1.0 e, portanto, representa uma variante menos extrema do Puma ST com seu turbo 1.5 de 200 cv. No entanto, o desempenho é respeitável com aceleração de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos e consumo médio declarado pelo fabricante de 6,3 l/100 km (15,8 km/l).

Somente automático – transmissão automática para Ford Puma ST Powershift Foi optimizado para oferecer mudanças de velocidade rápidas, também graças à possibilidade de escolher um de três modos de condução: Normal, Eco e Sport. Ao escolher este último, além do melhor desempenho, você poderá desfrutar de um som diferenciado, graças à abertura ativa da válvula de escape (no modo normal e eco permanece fechada).

híbrido de 48 volts Sistema híbrido leve Ford Puma ST Powershift É o mesmo de outras versões do crossover e, portanto, consiste em uma bateria de íon-lítio de 48 volts e um motor / gerador acionado por correia (BISG), capaz de garantir o impulso durante a aceleração com 10 cv adicionais.

Chassis com afinação específica – como o Puma ST de 200 cavalos, também Ford Puma ST Powershift 170 cv Ele poderia aproveitar um ajuste específico do chassi, o que deve garantir melhor qualidade dinâmica. Os amortecedores Hitachi com câmaras de ar duplas são capazes de fornecer a rigidez necessária para maior controle nas curvas. Além disso, a FVS (mola de vetorização de força) na parte traseira é assimétrica e, uma vez comprimida, também exerce uma força transversal, em vez de apenas uma força vertical. Isso ajuda a manter a roda na posição correta já que, com a barra de torção, em curvas feitas com postura crítica, esse tipo de suspensão sofrerá redução na frente das rodas (resultando em menor estabilidade do veículo). A direção também foi aprimorada e agora oferece uma relação de 11,4:1, cerca de 25% mais rápida que o Puma normal.

nova cor – No Ford Puma ST Powershift A nova cor Azul Azura estreou. É complementado por um acabamento de tejadilho em preto brilhante disponível e contornos pretos (de série) na grelha, soleiras laterais, capas dos retrovisores e spoiler traseiro. Rodas de liga leve de 19 polegadas também são padrão.