Novos Ford Puma, Peugeot 3008 e Dr. 5.0 Prós e Contras 3 SUV tecnológico e de alta qualidade por 21.000 euros

Vamos encontrar SUVs seguros, modernos e com bom preço. O Ford Puma proporciona uma dinâmica de condução enérgica e confiante com sistemas de assistência ao condutor. O porta-malas é espaçoso, mas alguns controles poderiam ser mais intuitivos. O Peugeot 3008 apresenta um design diferenciado com interior moderno e tela personalizável de 12,3 polegadas.

O Dr 5.0 é um veículo de fabricação italiana com pequenas modificações estéticas e opção de GLP, com preço atrativo mas desempenho limitado e alto consumo com câmbio manual, enquanto a versão turbo oferece melhor desempenho com câmbio CVT. Vamos explorá-lo mais de perto:

dinâmica de condução Ford Puma Caracteriza-se pela sua aceleração responsiva e estabilidade nas curvas, o que contribui para a percepção de segurança do condutor. O Sistema de Assistência à Condução, presente em todas as versões, inclui funções de reconhecimento de sinais de trânsito, manutenção de faixa e travagem automática de emergência.

O porta-malas espaçoso proporciona um A cabine tem 80 litros sob a plataforma de carga. O preço base ronda os 27.000 euros. No entanto, alguns controlos não são imediatamente visíveis, o que aumenta o risco de distração. O motor a gasolina de três cilindros é barulhento e a visibilidade traseira é limitada pelo seu tamanho reduzido e pela janela traseira inclinada.

Peugeot 3008 É um crossover moderno com um design diferenciado. A frente é dominada por uma grade com ripas de comprimentos variados que abrigam os faróis. Os finos LEDs descem verticalmente, enriquecendo o aspecto frontal. As janelas superiores são emolduradas em alumínio simulado, enquanto o pilar C é revestido em plástico escuro, criando a ilusão de um teto suspenso.

Na parte traseira, as luzes LED consistem em Três elementos verticais Conectado por uma fita preta. O interior também é único, com painel elevado que substitui os instrumentos tradicionais por um display de 12,3 polegadas que pode ser configurado de diversas maneiras. O volante possui dois raios e uma grande almofada central, com parte superior e inferior planas. O preço começa nos 33.000 euros.

dr 5.0 Representa um produto de origem chinesa sujeito a pequenas modificações, principalmente estéticas, com possibilidade de instalação de sistema de combustível GPL mediante solicitação. Basicamente, é evolução dr 4.0com diferenças evidentes no para-choque dianteiro que ganha formato mais agressivo, na grade frontal alargada, nos faróis de LED e no painel, passando a ser equipado com display central de 12,3 polegadas em vez de 9.

O Dr 5.0 está disponível com tração dianteira e é oferecido preço competitivo Tendo em conta o grande nível de equipamento de série, mesmo que o custo extra em relação à versão 4.0 não esteja contido. O motor é um 1,5 litros de 4 cilindros, disponível com ou sem turboalimentador. A versão turbo está atrelada a um câmbio manual de cinco marchas, que não oferece desempenho muito alto e tem consumo relativamente alto. O modelo 1.5 turbo oferece mais empuxo e é acoplado a uma transmissão automática com relação CVT continuamente variável. O preço começa nos 21.000 euros.