Coleção exclusiva Amazon com forte desconto (-22%)

Você quer uma furadeira de alta qualidade, confiável e acessível? Então você não pode perder esta oferta especial: Chave de fenda Bosch A oferta chegou na hora certa Na Amazon por 112,70 euros em vez de 144,31.

Este é um kit exclusivo da Amazon, que inclui furadeira Bosch, duas baterias de lítio de 12V, carregador rápido, maleta de transporte e 39 acessórios. Aproveite agora, antes que seja tarde demais.

Furadeira Bosch: uma pechincha imperdível

A furadeira Bosch é uma delas Ferramenta versátil e poderosaO que permite furar e aparafusar com facilidade e precisão. A ferramenta é b Torque de aperto 30 Nm, garantindo a força ideal para cada tipo de material: também possui velocidade variável de 0 a 400 ou de 0 a 1300 rpm, permitindo adaptar a velocidade de acordo com o trabalho a ser realizado. Não faltando um Luz LED integradaO que permite trabalhar mesmo em condições de pouca luz.

Design ergonômico e leve, pesando apenas 1 kg, projetado para caber na sua mão. lá Bateria de lítio de 12 volts Ele fornece uma vida longa e carregamento rápido. Com este kit exclusivo da Amazon, você ganha duas baterias de lítio incluídas, permitindo que você trabalhe sem interrupções. Além disso, você também conta com um carregador rápido, que permite recarregar as baterias em apenas 60 minutos.

Finalmente, uma coleção exclusiva da Amazon está incluída estojo e 39 acessórios, Inclui brocas para madeira, metal e pedra, brocas para parafusos e brocas magnéticas. Com estes acessórios poderá realizar todo o tipo de trabalhos de forma simples e prática. Esta bolsa também permite transportar e armazenar sua chave de fenda Bosch e acessórios de maneira segura e organizada.

Compre uma furadeira Bosch Em oferta a prazo na Amazon por 112,70 euros em vez de 144,31. A oferta é válida enquanto houver estoque disponível.

Este artigo contém links afiliados: compras ou pedidos feitos através desses links permitirão que nosso site receba uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preço após a publicação.