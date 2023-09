Ataque Starfield em confrontos de vídeo com Cyberpunk 2077: “Eles são inúteis” para CD Projekt

Quando um título particularmente aguardado é lançado no mercado, é natural esperar que alguns utilizadores optem por suscitar polémica e prefiram focar-se nos aspectos mais negativos, em vez dos positivos: isto já aconteceu com muitos jogos da trilogia e, consequentemente, Só pode acontecer com isso também campo estelar.

Um debate bastante “menor” para continuar para alguns usuários, se levarmos em conta os agora conhecidos bugs da Bethesda – que os fãs muitas vezes consideram um “recurso” de brincadeira – e a exclusividade do Xbox, que continua a gerar Nem um pouco de ressentimento Para fãs do PlayStation.

Embora esteja oficialmente disponível gratuitamente no Xbox Game Pass a partir de hoje, nas últimas horas surgiram comparações de vídeos para destacá-lo. campo estelar… compará-lo com Cyberpunk 2077.

Sim, você leu certo: RPG de mundo aberto da CD Projekt (encontre na Amazon) Seu lançamento foi observado muito menos do que o esperado Agora é usado como ponto de referência Para roubar outro grande RPG de ação tripla.

Uma situação em que, é compreensível, Não foi muito bom para a seleção polonesaQuem sabe como é acabar no centro do ridículo da mídia online: conforme relatado por dexertoO designer sênior de tarefas Patrick K. Mills, depois de retirar uma pedra do sapato, enfatizando como «brincadeira» Como a situação mudou nos últimos anos, ele defendeu imediatamente a Bethesda, sublinhando que é Comparações de vídeos que não acrescentam nada à discussão.

Como os tempos mudaram (Sabe-se que esta crítica falsa prejudica muito a forma como o público interage com o meio e odeio isso, mas é muito engraçado ver depois de quantas centenas de críticas deste tipo foram feitas para zombar do cp2077) https://t.co/lvtAGDawfv -Patrick K. Moinhos (@PKernaghan) 5 de setembro de 2023

É este o ponto? Não há comentários, apenas alguns recursos sendo comparados. Qual é o significado desta comparação? Como isso se relaciona com o que devo sentir ou sentir em relação a esses jogos? Críticas inúteis. -Patrick K. Moinhos (@PKernaghan) 5 de setembro de 2023

«Essas falsas críticas são efetivamente prejudiciais Pela forma como o público interage com o meio, eu os odeio. […] Sem comentários, apenas alguns recursos são mostrados. O que essa comparação deveria significar? Como isso se relaciona com o que devo sentir em relação ao jogo ou como devo experimentá-lo? É uma crítica inútil».

Quero dizer, talvez em vez de tentar detectar um bug em cada jogo só porque é de “nível triplo” Talvez devêssemos tentar aproveitar ao máximo novas experiências e apreciar o meio por si só.

Então, e só então, seria correcto fazer algumas críticas, mas comparações com títulos que são irrelevantes ou que não são de todo Eles nunca fazem bem a ninguém.

Afinal, é melhor que CD Projekt e Cyberpunk 2077 Você pode explicar o quão inútil foi depois do tratamento generoso do lançamento? Nesse sentido, nos próximos dias estará disponível uma nova atualização impressionante, na qual os desenvolvedores criaram um infográfico interessante.

Por outro lado, se tais comparações não lhe interessam e você deseja se preparar para uma nova viagem interestelar, aconselhamos que dê uma olhada em nosso guia atualizado para campo estelar.