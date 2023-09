Audi Q8 2024 na Itália a partir de 86.700 euros

Não é apenas o interior do esperado Q6 e-tron. E em Mônaco também Audi Q8 2024o principal redesenho da linha Q da marca Ingolstadt está disponível para encomendas já em setembro de 2023 a preços A partir de 86.700 euros.

Um redesenho que não distorce a essência de um carro que ainda é muito moderno, mas que continua a fazê-lo Atualização do carro Com as últimas notícias também aparecendo no Q8 e-tron a partir de Faróis LED Matrix HD e lasers como feixe extra alto, bem como em tecnologia interna.

Audi Q8 2024, mudanças de design certas

O Audi Q8 2024 continua sendo o cupê com tração nas quatro rodas Desportivo e elegante, Especificamente, suas formas limpas e suaves, comprimentos e dimensões curtos Desportivo e elegante Eles contribuíram para o seu sucesso.

A grade frontal é agora mais impressionante graças às inserções verticais dispostas em forma de A forma de gota Na versão básica, e em formato L na embalagem externa da linha S e SQ8. A aparência autoconfiante do Q8 é enfatizada pelas novas entradas de ar proeminentes, claramente integradas na arquitetura básica do carro.

Audi reduziu sistematicamente os elementos decorativos a um único design ainda mais puro. Para distinguir a versão básica, o pacote externo S Line e o modelo S possuem Sob proteção corporalAs molduras laterais e o difusor na versão básica apresentam cores contrastantes que enfatizam a aparência off-road robusta. A novidade em todos os níveis de acabamento do Audi Q8 2024 é um sistema de escapamento com escapamentos visualmente atraente Alta qualidade. O pacote exterior S Line apresenta entradas de ar laterais claramente visíveis no para-choque dianteiro.

Inovações em design e tecnologia de grupos ópticos publicitários de faróis LED Alta densidade Eles iluminam o caminho no Q8 padrão, que possui faróis Matrix LED como opção. Faróis HD Matrix LED também estão disponíveis luz laser audi, Instantaneamente reconhecível graças à luz azul integrada. A luz laser torna-se ativa na inicialização a partir de 70 km/h E aumenta muito o alcance do farol alto.

Os faróis também oferecem novas assinaturas digitais de luz para luzes diurnas selecionáveis ​​pelo usuário. através do MMI. Inovador não é apenas a expansão da funcionalidade dos faróis, mas também o seu design. A posição mais alta das luzes diurnas dá ao Q8 uma Ver maior visualmente e cria uma conexão formal e fluida entre os faróis e a grade. Pela primeira vez, o Q8 também possui grandes retroiluminação digital OLED como opção, que eles fornecem Quatro assinaturas Luzes digitais com faróis.

Assim como o Audi A8 e o Q5, as lanternas traseiras digitais OLED do Q8 possuem uma função de sinal de proximidade que funciona em conjunto com os sistemas de assistência. Ao seguir a aproximação de veículos a menos de dois metros de um Q8 parado, as unidades de controle ativam a iluminação de todos os setores OLED digitais. Recursos adicionais incluem setas dinâmicas e diferentes sequências de “Ir para casa” E “saindo de casa“.

Mais personalizações interiores

A Audi expandiu as opções de personalização do melhor SUV da categoria. As costuras das capas dos bancos da versão básica agora estão presentes Disponível como padrão Em cinza contrastante. Existem também nove inserções decorativas para escolher, incluindo Madeira natural prateada Para a versão padrão, é feito em carbono fosco e alumínio linear cinza prateado, para o Q8 com pacote esportivo S line e também para o SQ8.

Além disso, estão disponíveis três novas cores metálicas: Sakhir Gold, Escari Blue e Spicy Red, fornecidas diretamente pela Audi Sport. Mas os clientes podem esperar mais recursos novos que não se tratam apenas de acabamentos. A gama de jantes oferece aos clientes a escolha de cinco novos designs em diferentes tamanhos 21 a 23 polegadas.

Também novo Audi MIBQue desfrutam de mais aplicações multimídia. Pela primeira vez, os viajantes podem usar aplicativos de fornecedores terceirizados, como Spotify ou Amazon Music. Atualizações regulares de software e configuração Expansão contínua de aplicações permitem uma maior personalização do sistema de infoentretenimento.

Em termos de sistemas de assistência ao condutor, o ecrã surround em particular recebeu a marca Atualização Importante. O cockpit virtual da Audi exibe avisos de saída de faixa, avisos de distância para outros usuários da estrada (caminhões, carros, motocicletas), assistência em cruzamentos e informações de semáforos online em full HD.

Mais poderoso e equilibrado

Segundo a Audi, existem cinco características que determinam a dinâmica de condução do Q8: Equilibrado, sólido, controladoPreciso e eficaz. Os sistemas de suspensão, direção, tração, travagem e controlo desempenham um papel fundamental na criação de uma experiência de condução fiável, dinâmica e confortável. Mesmo o equipamento de série, com a sua suspensão equilibrada com molas de aço e controlo dos amortecedores, garante umaExperiência de condução consistente para Q8.

Uma suspensão pneumática controlada eletronicamente com amortecimento adaptativo contínuo, suspensão pneumática adaptativa ou suspensão pneumática esportiva adaptativa pode ser escolhida como opção, enquanto a suspensão esportiva adaptativa pode ser escolhida como opção. Padrão no SQ8. Além disso, a direção opcional nas quatro rodas (de série no SQ8) garante um maior nível de segurança e conforto.

Em baixas velocidades, as rodas traseiras giram até cinco graus na direção oposta às rodas dianteiras. Isto reduz o círculo de viragem em até 1 metro e aumenta o controlo. Ao mesmo tempo avisa o motorista Maior conforto Beneficia de maior estabilidade em velocidades mais elevadas porque as rodas traseiras giram na mesma direção que as rodas dianteiras. melhorar Tratamento Q8 Em situações do quotidiano como manobras num parque de estacionamento, garagem ou garagem, o sistema de direção foi otimizado para maior facilidade.

A gama começa com o 45 TDI quattro, um motor diesel de três litros com 231 cv e 500 Nm de binário entre 1.500 e 3.000 rpm. Parado, o Audi Q8 45 TDI acelera de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e atinge velocidade máxima de A velocidade máxima é de 226 km/h. Este motor é seguido pelo 50 TDI quattro, uma versão mais potente com 286 cv e 600 Nm dos cônjuges. Com este motor, acelera de 0 a 100 km/h em 6,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 241 km/h.

O Audi Q8 55 TFSI apresenta um motor a gasolina de três litros, injeção direta e seis cilindros com 340 cv. Ele entrega um torque máximo de 500 Nm entre 1.370 e 4.500 rpm. Graças ao seu motor turbo a gasolina, o Audi Q8 acelera de 0 a 100 km/h em 5,6 segundos. A velocidade máxima é limitada eletronicamente em 250 km/h.

Todos Motores V6 para o Audi Q8 Funciona com uma caixa automática de oito velocidades, tração integral permanente quattro e um sistema mild-hybrid, que pode apresentar uma vantagem de economia de combustível de até 0,5 litros por 100 quilómetros. Os principais componentes incluem uma bateria de lítio e um alternador acionado por correia que alimenta o sistema elétrico principal de 48 volts. Durante a desaceleração, o sistema BAS recupera até 8 quilowatts e, entre 55 e 160 km/h, o Q8 pode desacelerar com o motor desligado por até 40 segundos quando o motorista tira o pé do acelerador. Após a travagem, o sistema BAS reinicia o motor de seis cilindros de forma muito rápida e confortável. Pare e comece, na verdade, comece a 22 km/h.

Desempenho do Audi SQ8 e motor V8 a gasolina de 507 cv

E no topo de gama, o novo Audi SQ8 destaca-se com um deles Spoiler redesenhado No para-choque dianteiro, há um visual esportivo do elemento de proteção frontal da parte inferior da carroceria e um expressivo difusor na traseira. A grade de estrutura única apresenta inserções verticais em forma de L em cores esportivas. As aberturas maiores apresentam grades em favo de mel em sua superfície.

O SQ8 está agora equipado com um motor 4.0 TFSI que produz 507 cavalos de potência e 770 Nm de torque, acoplado a uma rápida caixa automática de oito velocidades e tração integral permanente quattro. Com este motor, o SQ8 TFSI acelera de 0 a 100 km/h em apenas 4,1 segundos, com velocidade máxima limitada eletronicamente a 250 km/h. com ele Ordem de disparo do cilindro iCone (1-3-7-2-6-5-4-8) A versão 4.0 oferece um som ressonante, esportivo e distinto que conquistou elogios do público. Em velocidades e acelerações baixas a médias, ou seja, 160 a 250 Nm e entre 950 e 2500 rpm com um torque máximo requerido de 145 Nm, o sistema de desativação de cilindros desativa os cilindros 2, 3, 5 e 8 em marchas mais altas, desliga a injeção e a ignição e desliga as válvulas de admissão e escape.

O processo de comutação leva apenas alguns milissegundos e passa quase despercebido pelo motorista. No modo quatro cilindros, os pontos de operação dos cilindros ativos mudam para cargas mais altas, aumentando a eficiência térmica, enquanto os cilindros ociosos seguem, essencialmente, livres de vazamentos, como molas a gás. Quando o motorista pressiona o pedal do acelerador, os cilindros desativados são imediatamente reativados. Para conseguir um som desportivo, existe uma válvula de escape em cada tubo de escape que ajusta o som em função da carga e da velocidade de rotação.

Para uma experiência de condução ideal, um carro precisa não apenas de motores de alto desempenho, mas também de componentes de suspensão adequados. No opcional Pacote de Suspensão Avançada, os clientes também contam com um diferencial esportivo. em curva de alta velocidade, utiliza embreagens multidisco para transferir o torque entre as rodas traseiras, dando à roda externa da curva, que tem melhor aderência, uma participação maior. Esta técnica é conhecida como vetores de torque, torna o manuseio mais fácil e preciso. Ao fazer curvas ou acelerar em curva, o Audi SQ8 realmente se inclina para a curva, reduzindo a tendência de subviragem.

O segundo componente do pacote é estabilização ativa Enrolamento eletromecânico (eAWS). Aqui, ambos os eixos são equipados com um motor elétrico integrado conectado à caixa de câmbio. quando você dirige em linha reta, Isso permite que eles operem de forma bastante independente um do outro, reduzindo o movimento do corpo em estradas irregulares.

Mas quando se prefere uma condução desportiva, o motor eléctrico faz com que as duas peças rodem em direcções opostas, funcionando assim como uma unidade. Isso significa que o carro se inclina muito menos nas curvas e a resposta da direção se torna mais precisa. eAWS é alimentado por A Super capacitor de 48 volts. A unidade de armazenamento de energia compacta e leve, capaz de absorver e liberar altas correntes em muito pouco tempo, alimenta os dois motores elétricos com potência máxima de 1,5 quilowatts cada.

O Audi SQ8 vem de fábrica com rodas de 21 polegadas e pneus 285/45. Alternativamente, a Audi Sport oferece outras rodas de 21 e 22 polegadas. O maior pacote disponível consiste em rodas de 23 polegadas com pneus 285/35. Para ainda mais versatilidade, a Audi oferece novas rodas de liga leve de 23 polegadas para o SQ8 TFSI, projetadas especificamente para a aparência esportiva do carro. Os discos de freio do eixo dianteiro têm diâmetro de 400 mm; No eixo traseiro mede 350 mm. As pinças de freio pretas, opcionalmente disponíveis em vermelho, ostentam o distintivo logotipo Audi S no eixo dianteiro.

