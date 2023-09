O GTA 6 custará US$ 150 no lançamento? Então ele quer um boato

De acordo com um novo boato, GTA 6 deverá ser lançado em preço estratosfera de US$ 150 Devido aos custos de desenvolvimento que supostamente ultrapassaram US$ 2 bilhões. Dar força à indiscrição vem da mesma fonte: uma conversa entre dois desenvolvedores da Rockstar Games encontrada nos arquivos de roubo de dados do Maxi do ano passado.