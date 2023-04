Quer melhorar o desempenho dos seguidores no Tik Tok: atualize o algoritmo

Poucas pessoas sabem que até no TikTok é possível melhorar o desempenho de alguém. Para fazer isso, o algoritmo precisa ser atualizado.

Existem muitos truques tik tok, até agora a rede social que permite pegar o vírus com mais facilidade, graças ao algoritmo e à seção “Para você”. Porém, poucos sabem que é possível melhorar o desempenho, então vamos lá descobrir todos os segredos do truque.

nestes anos A rede social mais popular é definitivamente o TikTok, a gigante da ByteDance que conquistou o mundo inteiro graças à pandemia. O app nada mais é do que um container de vídeos curtos prontos para entreter os usuários. Dentro há conteúdos de todos os tipos e hoje são pouquíssimas as pessoas que não o baixaram no celular. Ao mesmo tempo, o TikTok também pode ser considerado As redes sociais mais polêmicas de todos os temposatendendo às várias tendências que se estão a criar entre os mais novos.

Mas agora, para a importantíssima rede social chinesa, algo novo é menos importante. Os desenvolvedores realmente implementaram um Nova função visa restaurar seu feed “para você”. Dessa forma, cada usuário poderá iniciar sua experiência no aplicativo do zero. Na verdade, o algoritmo será completamente redefinido e o usuário terá que começar a curtir novamente para criar um novo feed personalizado. Vamos descobrir como aplicá-lo.

TikTok, Como redefinir o algoritmo: o guia completo

Portanto, o TikTok está pronto para apresentar um novo recurso. Isso permitirá que você redefina o algoritmo no aplicativo. Encontrar o novo recurso é muito fácil. Na verdade, temos que subir Configurações, clique em “Preferências de conteúdo” e selecione “Atualizar a página para você”. Neste ponto, as instruções na tela serão mostradas ao usuário. Assim que a informação for lida, o algoritmo será totalmente restaurado. Então, vamos ver o que acontece quando essas alterações são aplicadas.

Depois de concluir essas etapas, conforme mencionado, O algoritmo será totalmente restaurado. Essa importante funcionalidade permitirá que você crie uma experiência totalmente nova no aplicativo. Na verdade, com o tempo nossos gostos podem mudar e com o app pode ficar chato seguir sempre os mesmos vídeos. desta maneira Os usuários poderão visualizar conteúdo adicional. Um dos desafios do ByteDance social é justamente garantir que a amplitude do conteúdo oferecido ao telespectador não seja muito estreita nem muito repetitiva.

Um perigo tangível que todos que usam o aplicativo no dia a dia conhecem. A ferramenta que analisamos permite que você faça exatamente isso FFiltre automaticamente vídeos que usam hashtags ou frases específicas. Além disso, os moderadores do aplicativo também decidem se algum conteúdo é apropriado para o público adolescente. No entanto, com esta ferramenta, você pode retornar o TikTok às suas configurações iniciais, com vídeos aleatórios prontos para mudar de foco em relação ao algoritmo anterior.