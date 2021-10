141 milhões de usuários ativos por mês e outros números impressionantes – Nerd4.life

Artesanato do Maine Ele confirma mais uma vez um dos maiores sucessos de todos os tempos no campo dos videogames. mojang Na verdade, revelou que o jogo excedeu a cota em agosto 141 milhões de usuários ativos por mês, além de outros dados impressionantes.

O Minecraft em abril de 2021 atingiu 140 milhões de usuários ativos, enquanto em agosto atingiu 141 milhões de usuários ativos por mês, indicando que o excelente impulso do jogo não parece terminar logo.



Minecraft, um dos cursos do Sonic criados por usuários

Além de usuários ativos, Mojang compartilhou outros dados interessantes sobre o Minecraft, que relatamos a seguir:

Os criadores do Minecraft Marketplace geraram receita de US $ 350 milhões.

Mais de 67% dos jogadores ativos personalizam sua experiência no Minecraft usando o conteúdo do Marketplace.

Em agosto, os jogadores participaram do modo multiplayer por mais de um bilhão de horas no total.

Em 2020, os usuários assistiram a conteúdo relacionado ao Minecraft no YouTube por mais de 201 bilhões de horas no total, tornando-o o tópico mais assistido na plataforma naquele ano.

Infelizmente, a Mojang ainda não forneceu nenhuma atualização sobre o número total de cópias vendidas pelo Minecraft. Os últimos dados oficiais foram compartilhados em agosto de 2021, quando o título Mojang atingiu sua cota 238 milhões de cópias foram vendidas em todo o mundo.

Para ficar no tópico, ontem a Microsoft e a Mojang anunciaram a atualização The Wild of Minecraft que em 2022 oferecerá uma grande quantidade de conteúdo.