O final será “surpreendente, mas inevitável” pelo diretor – Nerd4.life

Deus da Guerra Ragnarok, o novo capítulo da série está em desenvolvimento para PS5 e PS4, terá Termina abrupta e inevitavelmente, nas palavras chefe Diretor de Projetos, Eric Williams, da Sony Santa Monica.

Conforme anunciado anteriormente, God of War Ragnarok marcará o fim da saga escandinava Kratos, então ele obviamente fará pelo menos um ponto neste ponto do herói e da série em geral, embora isso obviamente não signifique o conclusão Deus da guerra total. Como vimos, foi necessário concluir a história do Norte com o capítulo 2 deste capítulo também devido ao tempo que levou para desenvolver cada jogo, o que teria se alongado no caso da Trilogia.

Em entrevista publicada pela IGN, Eric WilliamsCory Barlog, que substituiu Cory Barlog no comando do projeto God of War Ragnarok, com o ex-diretor trabalhando em algo novo nesse ínterim, relatou que o final seria “abrupto, mas inevitável”, sem expandir explicitamente o conceito.

Isso pode implicar que, embora continue a história já iniciada com o capítulo anterior de uma forma orgânica, levando a um resultado necessariamente relacionado aos eventos que ocorreram até agora, também incluirá torções Quais serão as surpresas.

Algumas outras características de God of War Ragnarok também foram destacadas na entrevista, principalmente em relação às novas. Personagens Parece até agora como Thor e Angrboda, mas também outros elementos, como o papel de Odin e, em geral, a visão especial que os desenvolvedores aplicaram à tradição da mitologia nórdica. Também lembramos que God of War Ragnarok está de volta com um show jogável no palco que foi revelado no PlayStation Showcase em setembro.