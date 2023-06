Aplicativo de clima: chega a nova solução bombástica do Google que ninguém perde | Não saia com mau tempo, viva em paz

Agora que o Google concentrou sua atenção especificamente em tablets, os fãs da empresa estão atentos a uma pequena grande revolução.

Além de apresentar seus novos dispositivos, de fato, nos últimos meses, o Google deu grande importância à atualização de seus aplicativos, incluindo o Google Calendar e o Google Weather.

Agora que o tão esperado tablet está disponível para compra em vários países, o Google quer mostrar seu compromisso não apenas em desenvolver dispositivos físicos, mas também Um dos recursos mais populares de todos. Google previsão do tempo Por exemplo, foi completamente renovado.

Entre as mudanças mais notáveis, não se pode deixar de citar A enorme quantidade de informações que agora está disponível exclusivamente em Telas grandes, como um tablet Pixel ou apenas o Pixel Fold. A interface agora exibe gráficos e imagens de precipitação, bem como umidade, pressão e índice UV.

As novidades são bem visíveis tanto na versão clara quanto escura do tema e tanto na horizontal quanto na vertical, mostrando Perfeita adaptação do aplicativo à tela O dispositivo que o usuário está segurando, o que também garante que ele possa navegar facilmente pelas diferentes seções do aplicativo.

Como o Google Weather muda

As diferenças em relação às versões anteriores, no entanto, não terminam aqui, na verdade na seção “hoje” o O fundo muda dependendo dos horários e das condições climáticas. Na parte superior do app, assim que você abrir, aparecerá também a miscelânea Alertas meteorológicos Como chuva forte, calor excessivo ou ventos fortes repentinos.

O que resta é o mesmo em vez disso sapo, O mascote clássico que há tempos acompanha a previsão do tempo agora tem lindas ilustrações. As únicas falhas nesta atualização, pelo menos conforme relatado por usuários que já estão usando, estão relacionadas principalmente a Cópia do widgetque ainda contém gráficos antigos, e Resposta ‘errada’ fornecida pelo Assistente do Googleque fornecerá apenas a interface do Nest Hub e não o novo aplicativo atualizado.

No entanto, a nova versão do aplicativo de previsão já foi criada Exclusivamente para Pixel Tablets e Pixel Folds E a data em que a atualização também será lançada para os demais aparelhos Android não está clara, aliás, ainda não se espera nenhuma versão nesses aparelhos, que terão que se contentar com a interface antiga já há algum tempo.