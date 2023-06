Huawei P60 pro, a resolução aumentou: incrível, mas é verdade

Os últimos vinte anos foram, sem dúvida, o pano de fundo de inúmeros desenvolvimentos tecnológicos.

Uma das grandes inovações nesse sentido foi, sem dúvida, o advento da Internet, que por sua vez permitiu diversas melhorias e inovações no campo da tecnologia. Basta dizer que o advento da internet permitiu a chegada das redes sociais, lideradas pelo Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok para a demografia mais jovem e assim por diante.

Acima de tudo, recordamos a chegada dos smartphones, que aconteceu há mais de uma década, e que marcou de forma clara e inevitável o mercado mundial. Tendemos a dividir os smartphones em equipamentos topo de gama (os chamados topo de gama, liderados pelo iPhone 14 Pro e Samsung Galaxy S23 respetivamente, que foram lançados nos últimos meses, seguindo-se os smartphones de gama média, para quem procura um bom compromisso entre desempenho e preço.

Por fim, temos smartphones de baixo custo, perfeitamente adequados para quem não tem necessidades especiais em termos de potência do processador e qualidade do sensor da câmera, perfeitamente adequados para tudo sem problemas, com uma vantagem de preço muito menor do que os mencionados. Nesse caso, hoje vamos falar sobre o Huawei P60 Pro, um dos smartphones mais recentes da Huawei: vamos descobrir juntos todos os recursos e funções interessantes com os quais está equipado.

Comecemos primeiro pela proteção de tela, assegurada neste caso pelo Kunlun Glass, que parece ser uma solução mais resistente que o anterior Gorilla Glass Victus 2, encontrado dentro dos smartphones da marca Samsung.

Especificações técnicas

De seguida encontramos um ecrã com taxa de atualização de 120 Hz, em linha com a nova geração dos atuais smartphones, e capaz de garantir uma excelente fluidez das imagens em movimento. Neste caso, é uma tela de 6,67 polegadas e os engastes são muito mais finos que os modelos anteriores.

Chegamos então ao processador: o Huawei P60 Pro está de fato equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 8+ de primeira geração, que apesar de sua idade ainda é capaz de responder com rapidez e eficiência a todas as tarefas e tarefas que exige executar , embora ainda haja alguns problemas em termos de superaquecimento e gerenciamento de consumo.

Por fim, encontramos altifalantes estéreo e um módulo Wi-Fi 6, que garante uma excelente ligação com o smartphone em questão, equipado com um dos melhores sistemas de geolocalização. Para os interessados, o Huawei P60 Pro está disponível na Amazon e outros retalhistas ao preço de 1199 euros.