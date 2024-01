NVIDIA RTX 4080, 4070 Ti e 4070 Super Preços revelados via vazamento

a um vazamento revelou eu os preços De placas de vídeo Nvidia RTX 4080, 4070 Ti, 4070 SuperQue serão apresentados amanhã na CES 2024: segundo essas informações, as novas GPUs custarão US$ 999, US$ 799 e US$ 599, respectivamente.

Isto foi confirmado através de um teaser, pelo que a introdução da NVIDIA RTX 40 Super poderá marcar uma viragem para o fabricante, que se verá implementando Política de preços mais fácil Em resposta à tabela de preços da AMD, que é mais agressiva.

Considerando o Relação custo/desempenhoA situação parece muito interessante: o RTX 4080 Super irá competir com a largura de banda de memória do RX 7900.

A RTX 4070 Ti Super chegará ao mercado pelo mesmo preço da RTX 4070, mas Com mais potência e 16 GB de RAMIrá competir com o RX 7900 XT, enquanto o RTX 4070 Super enfrentará o RX 7800 XT e o RX 7900 GRE.