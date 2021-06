Trailer com período de lançamento online antes da E3 2021? – Multiplayer.it

EU ‘E3 2021 É uma oportunidade perfeita para descobrir novos jogos, mas também para rever títulos antigos e esperados. Um bom exemplo disso ilha morta 2Foi anunciado pela primeira vez em 2014 e depois desapareceu do radar. Agora, um novo trailer apareceu na rede indicando o período de lançamento: Você pode assistir ao vídeo Trailer de um filme acima de.

Como mencionado, Dead Island 2 deve ser lançado em 2021, também chegando ao PS5 e Xbox Series X | S. Confirmamos que o canal do YouTube que compartilhou o vídeo não é o canal oficial E3 2021. O vídeo apareceu no canal e depois foi retirado da lista, mas ainda é visível por possuir o link.



Dead Island 2 está esperando por nós desde 2014

Dead Island 2 nos mostra apenas um trailer sequência cinemática, que tem uma atmosfera de jogo, mas não inclui nenhuma seção específica do jogo, o que é obviamente a parte mais interessante para a maioria dos jogadores. Como sempre, não sabemos se o que o canal está se referindo é um vídeo de jogo real ou falso: como alguns usuários relataram, no passado, este canal do YouTube compartilhou vídeos claramente falsos, no meio de vídeos reais , por isso, no momento, é melhor gravar o vídeo com cautela e estar preparado para recusar.

Esperando por novas informações sobre Dead Island 2, lembramos que na noite passada chegamos a Conferências di Ubisoft e Devolver Digital.