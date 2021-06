xScreen é um virador de tela semi-portátil Nerd4.life

xScreen É uma tela projetada para Xbox S Que em breve chegará ao Kickstarter. Sua peculiaridade é que é uma extensão projetada para transformar o pequeno console da Microsoft em uma única unidade Console semi-portátil. Na verdade, seu formato compacto permite que ele seja preso à parte de trás do console e se mova com facilidade. No entanto, para funcionar, você sempre precisa de uma tomada.

criadores de Jogos UPspec Eles projetaram o xScreen para se misturar perfeitamente com os consoles menores do Xbox Series S. Tanto do ponto de vista de design, como incluem as cores e fontes brancas do console da Microsoft, e de portas e recursos. Este monitor, na verdade, é conectado à parte traseira do console e através do conector HDMI obtém o sinal de vídeo, enquanto é alimentado pelo conector USB-c. Dessa forma, você precisará do cabo de alimentação do console simples para alimentar o S Series e o monitor.

Uma abertura também é deixada na parte traseira para permitir fácil acesso ao cabo de alimentação e ao slot de expansão.

a respeito de Especificações técnicas O xScreen oferecerá uma tela IPS de 11,6 polegadas com uma taxa de atualização de 60Hz. Possui dois alto-falantes estéreo frontais, controles de volume e brilho. Tem as dimensões de 295 x 191 x 73 mm para um peso de 695g.

O monitor custa US $ 250 quando chega às lojas. As primeiras 200 pessoas que apoiaram o projeto levaram-no para casa com US $ 159, que agora custa US $ 189. Encontre todos os detalhes em este é o endereço. A tela chegará ao Kickstarter em junho.