Vazamento revela jogo PS5?

Jogadores que se inscreveram para o serviço PlayStation Plus Você pode receber uma surpresa bem-vinda no próximo mês, pelo menos de acordo com os últimos rumores.

No mesmo tópico de discussão que testemunhou Vazou uma lista de alguns anúncios e jogos na E3 2021, na verdade, há mais indiscrição encontrando espaço. Especificamente, um insider ativo em RESTERA – ativo como “Deluxera” Comente sobre estar em uma lista que nunca foi anunciada A Plague’s Tale: Requiem, a suposta nova produção da equipe A Plague Tale: Innocence. O usuário relata como o endereço deve encontrar espaço em um estágio de arquivo Conferência Xbox e Bethesda E3 2021Com o anúncio de sua entrada no catálogo Xbox Game Pass no primeiro dia. O lançamento será agendado para 2022, com publicação também em consoles Sony e Nintendo.

Mas não só isso: de acordo com insiders, na verdade, uma versão redesenhada de A Plague Tale: Innocence também está em obras, chegando a PlayStation 5 e Xbox Series X | S.. Deve representar o último Jogo PS5 grátis Grátis para assinantes PlayStation Plus dentro de um mês Julho de 2021. No momento, não há confirmação da existência de um A Plague Tale: Innocente RemasteredEntão, resta esperar que a E3 2021 avance.