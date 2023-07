O novo restyling do Skoda Scala 2023 é muito mais compacto que um citadino e está pronto para 20 mil euros

Quatro anos se passaram desde o lançamento Skoda Scala O modelo está prestes a receber uma atualização. Pelas imagens divulgadas pela marca, é possível perceber as mudanças no design que também apontam para melhorias tecnológicas.

O carro apresenta mudanças nos grupos de luzes, fáscias dianteira e traseira, bem como uma grade redesenhada. Ele também apresentava novas rodas de liga leve e letras na tampa traseira seguindo a nova identidade corporativa da marca. O Scala apresenta grupos de luz mais finos e um para-choque com asas laterais.

O que traz consigo a renovação do Skoda Scala 2023

O Skoda Scala 2023 está entre um sedã compacto e um carro urbano

A estreia mundial do novo Skoda Scala está marcada para 1 de agosto, mas enquanto isso, a Skoda antecipou os esboços dos seus carros compactos, que serão atualizados quatro anos após o seu lançamento. As alterações feitas pela casa tcheca, tanto estética quanto tecnologicamente, não vão revolucionar o carro, mas pretendem enfatizar o A principal qualidade do modelo: seu dinamismo.

Entre as novidades, destacamos o redesenho dos faróis, para-choques dianteiro e traseiro, além da grade, acompanhados de novas rodas específicas e atualização do lettering na tampa traseira.

com um propósito Enfatizando a aparência dinâmica do novo ScalaOs designers da Škoda tornaram os faróis mais finos, estendendo-os até à grelha. A entrada de ar no para-choque dianteiro é dividida em asas laterais pintadas na mesma cor da carroceria, que também estão localizadas no difusor traseiro. Também foi feita uma alteração nos gráficos das luzes traseiras, que agora apresentam um sinal de luz invertido em forma de L. O preço esperado do novo Scala é de cerca de 25.000 euros.

Skoda ScalaPela amplitude e praticidade, destaca-se como um sedã médio que oferece capacidade de carga padrão, superando o anterior Rapid Spaceback. Por dentro, a cabine, embora leve, é apresentável, embora o túnel no piso possa limitar o espaço para as pernas do passageiro central no sofá. Do ponto de vista estético, o Chassi Skoda Scala Tem um design bonito que se destaca sem ser avassalador.

Ao dirigir, o Scala demonstra qualidades típicas dos modelos do Grupo Volkswagen baseados na plataforma MQB A0, como camisa polo. o carro se comporta graciosamente com motores silenciosos e responsivos. O Scala tem um preço razoável e até mesmo as versões básicas oferecem equipamento padrão completo, incluindo vários sistemas de assistência à direção, como aviso de sonolência, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência e assistência na faixa de rodagem. Entre as muitas opções disponíveis, há também uma conexão sem fio que é conveniente de usar Android Auto e Apple CarPlay.

lá Versão 1.0 metano de 90 cv do Scala Tem-se revelado muito ágil e ágil, no entanto, a autonomia é limitada por um volume de depósito de apenas 9 litros, o que é necessário para obter a homologação como veículo monovalente e obter benefícios fiscais específicos, como a isenção do pagamento do imposto automóvel.

O preço será de 20.000 euros para a versão básica do Skoda Scala, claro que vai subir.