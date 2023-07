Como renovar varandas, varandas e jardins, eliminar mosquitos, carrapatos e formigas e ideias para aproveitá-los ao máximo

Como renovar varandas, terraços e jardins, livrar-se de mosquitos, carrapatos e formigas, ideias para aproveitá-los ao máximo no verão? Alpendres, terraços e jardins no verão transformam-se em ambientes adicionais reais habitáveis ​​numa casa em que a vida da casa se concentra, especialmente nas horas frias. Para aproveitá-lo ao máximo, porém, o conselho é evitar que seja atacado por mosquitos, carrapatos, formigas ou outros insetos.

Para modernizar terraços, esplanadas e jardins, existem diferentes sistemas e soluções que podem ser utilizados, desde plantas trepadeiras para crescer em grades ou grades até hera, glicínias, trepadeira da Virgínia, flor de maracujá. Para plantar árvores para manter a varanda fresca, você pode escolher grandes árvores frutíferas e cítricas ou oliveiras, loendros, pittosporum.

Outras soluções para refrescar varandas, terraços e jardins são Pulverizadores e ventiladores externos. A começar pelos nebulizadores, trata-se de sistemas de irrigação especiais a utilizar para reduzir a temperatura na zona dos nebulizadores, pois a água, ao evaporar-se, transporta calor consigo. Os sistemas de nebulização para alpendres, varandas e jardins não só permitem refrescar a área do jardim de interesse, como também afastam os insetos.

Os ventiladores externos mantêm as varandas, varandas e jardins frescos, garantindo um ar muito fresco e confortável no verão, especialmente nos dias quentes. Depois, há as persianas clássicas que podem ser adquiridas e instaladas em varandas e sob pérgulas para refrescar o ar nos dias quentes de verão.

Mas a solução mais simples para modernizar varandas, terraços e jardins é instalar persianasque representam um escudo dos raios solares, também para o interior da casa porque protegendo o terraço ou varanda evita-se que os raios solares e consequentemente o calor cheguem à casa.

Existem muitos modelos de toldos instalados em varandas e terraços. De fato, existem diferentes tipos de guarda-chuvas disponíveis no mercado, como:

persianas verticais, indicadas para espaços pequenos, ideais para varandas menores;

Cortinas em tecido acrílico, tecido que garante resistência à água, evita a formação de mofo e garante excelente proteção contra os raios solares;

para guarda-chuvas suspensos, que são guarda-chuvas que caem verticalmente;

persianas rolô, toldos que envolvem uma vidraça metálica localizada na parte superior e que abrem com o tecido esticado em uma haste tubular localizada na parte inferior, que pode ser aberta e fechada manualmente e eletronicamente;

guarda-chuvas que podem atingir 4 metros de comprimento;

perogetende, que permite abrir ou fechar o guarda-chuva quando quiser.O perogetende também pode ser feito de diferentes materiais, por exemplo em policarbonato, em tecido, em vinil transparente ou em PVC.

Soluções para eliminar mosquitos, carrapatos e formigas

Para eliminar e se defender de mosquitos, carrapatos e formigas, você pode usar métodos naturais e inseticidas químicos, mas também sistemas inovadores. Entre as possíveis formas naturais de eliminar mosquitos, carrapatos e formigas, existem, antes de mais nada, plantas e flores específicas que permitem afastar insetos irritantes da casa e do jardim, por exemplo:

capim-limão;

manjericão;

Hortelã;

Alecrim;

gerânio.

lavanda.

Calêndula.

lantana, uma planta que se adapta bem tanto no exterior como no interior;

Monarda.

Catambra.

Agerato.

Para eliminar as formigas principalmente no jardim, pode-se utilizar sistemas naturais como:

alho;

vinagre;

Louro.

canela;

Hortelã;

cravo, apenas para colocar e deixar onde as formigas foram vistas;

carbonato de cálcio, para ser espalhado em soleiras de janelas e portas, cantos e paredes;

talco.

Os sistemas químicos também podem ser usados ​​para eliminar mosquitos, formigas e carrapatos, tendo em vista que existem muitos inseticidas e pesticidas no mercado, todos muito úteis e que resolvem o problema da presença de insetos em pouco tempo, mas devem ser usados ​​corretamente. Para evitar danos à saúde, considerando que se trata sempre de produtos químicos.

Para eliminar carrapatos, também é possível espalhar esterco vegetal à base de lavanda e urtigas, um verdadeiro inseticida natural, mas também enriquece o solo, mas também pode eliminar plantas que atraem carrapatos, como a vassoura, preferindo as que os conduzem. longe, como manjericão, banco ou capim-limão.

Não só produtos naturais e químicos: para eliminar mosquitos e formigas sobretudo, também existem sistemas inovadores que eliminam os mosquitos e os afastam de outros insetos como Repelentes ultrassônicos contra mosquitos, formigas e outros insetos.

São aparelhos de plástico que funcionam simplesmente plugados em tomadas domésticas e são muito úteis porque esses insetos são incomodados por aparelhos elétricos que emitem sons de alta frequência inaudíveis ao ouvido humano acima de 20 kilohertz.

Ideias para viver melhor em varandas, balcões e jardins de verão

Varandas, terraços e jardins são os espaços da casa mais apreciados no verão e para aproveitá-los ao máximo, existem muitas soluções para os tornar bonitos, confortáveis ​​e habitáveis ​​no verão.

Entre as ideias para Viva melhor em varandas, balcões e jardins de verão Existem móveis úteis e encantadores, como mesas, cadeiras e poltronas, mas também espreguiçadeiras ou espreguiçadeiras confortáveis ​​para descansar no frescor do verão. E, novamente, sofás e poltronas de vime ou vime, cadeiras de ferro forjado, móveis de madeira.

Você também pode colocar churrasqueiras, churrasqueiras, plantas, flores, tapetes e almofadas de exterior em varandas, varandas e jardins. Em grandes varandas ou jardins, se o espaço o permitir, pode colocar também piscinas pequenas, médias ou mesmo grandes. E é certamente uma das melhores ideias para aproveitar ao máximo um jardim ou varanda no verão e quando está mais quente.