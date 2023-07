GTA 6 Hacker não pode ser julgado (e pode causar milhões em danos)

GTA6 Está sendo trabalhado pela Rockstar Games e Take-Two Interactive, embora o jogo tenha sido vítima – alguns meses atrás – de um vazamento realmente massivo.

Um hacker realmente vazou informações sobre a sequência de jogo GTA V (Procure a versão da próxima geração sobre Amazonas), bem como vídeos e fotos roubados.

Enquanto os fãs aguardam as novidades passando o tempo com os trailers No Unreal Engine 5, o vazamento foi definitivamente um raio do nada.

Agora, apesar de inicialmente se declarar inocente, o suposto hacker parece ser também mais em apuros.

Como eu também mencionei antes jogadoro jovem de 18 anos acusado de hackear a Rockstar e vazar material sobre ela GTA6 Ele foi considerado inapto para ser julgado. Em vez disso, o júri decidirá se ele é ou não responsável pelas acusações criminais, não se ele é culpado.

Arion Cartagoque acabara de ser nomeada pela Justiça ao completar 18 anos, também foi indiciada por nexo causal Milhões de danos em crimes na Internet Contra Nvidia, Uber, Revolut, BT e EE.

O suposto cúmplice de 17 anos será processado por essas acusações e, desde sua prisão inicial, enfrentou novas acusações de hacking policial,

Até agora, os documentos do tribunal mostram que Cortag e o jovem de 17 anos compareceram várias vezes ao Southwark Crown Court, em Londres.

Como mencionei Reuterso tribunal descobriu que os dois adolescentes invadiram várias empresas, incluindo a Rockstar, e depois se separaram chantagem Estúdio de videogame com a ameaça de liberar o código-fonte.

No entanto, o tribunal também descobriu que Cortag havia sido considerado inapto para ser julgado, de acordo com alguns psiquiatras. De acordo com a lei do Reino Unido, isso significa que o réu Você não será capaz de entender as evidências apresentadas ou testemunhar em seu nome.

Nenhuma decisão semelhante foi tomada para o jovem de 17 anos, que deve ser julgado por supostos crimes cibernéticos. Veremos como essa questão espinhosa se desenvolve.

Permanecendo no tópico, desenvolvedores GTA6 Eles recentemente contrataram vários engenheiros para construir o melhor sistema de água em tempo real de todos os tempos.

Mas não só isso: há muito tempo gta online Você pode ter provocado um personagem que aparecerá no próximo Grand Theft Auto 6.

Por fim, novos detalhes indicam qual tamanho poderia ter o mapa de GTA 6.