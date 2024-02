OD: Hideo Kojima levou Phil Spencer para a cerimônia de eliminação do jogo de terror

“Você sabe quando, antes da criação de filmes ou séries de terror, as pessoas iam para a época de Oharai?” “Bem”, explicou Kojima durante o vídeo de hoje. Esse jogo é assustador “Então fomos à festa de Oharai com a Microsoft.”

Durante a nova transmissão de Hideo Kojima Na transmissão do YouTube de hoje também houve espaço para Desenvolvimento organizacional o novo jogo de terror do autor desenvolvido pela Kojima Productions em cooperação com o Xbox: praticamente não há detalhes específicos sobre o jogo, mas Kojima revelou uma história de fundo interessante, dizendo que trouxe Phil Spencer e Sarah Bond na cerimônia de purificação Talvez para afastar os demônios de sua produção aterrorizante.

Jogo requer desinfecção

Hideo Kojima no segundo vídeo em que fala sobre o show com Phil Spencer

O estranho é que Kojima, aparentemente, também trouxe Phil Spencer e Sarah Bond. Como você também pode ver na foto acima, os dois aparecem ao lado de Kojima durante a cerimônia, completos com eles Gangues tradicionais Ele veste.

Quanto ao resto, Hideo Kojima não revelou praticamente nada relacionado com OD, apenas relatando que Informação O jogo será revelado “gradualmente”, então talvez haja tempo para saber mais sobre esta interessante produção em colaboração com o Xbox Game Studios, cuja apresentação vimos no The Game Awards.

No mesmo vídeo, Kojima também falou sobre Death Stranding 2 e Physint.