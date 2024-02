Porsche, redesenhar um dos modelos mais baratos de todos os tempos é incrível: o sonho de possuir um pode se tornar realidade

Para a Porsche, 2024 começa com a reformulação de um dos seus modelos mais populares e “económicos”. Quantas variáveis ​​estão prontas para mudar?

O ano acabou de passar Porsche Foi algo para lembrar. Não só para comemorar o 75º aniversário da empresa, mas também para comemorar o 60º aniversário do 911, o modelo mais icónico produzido pela marca alemã. Mas também foi um ano que viu números verdadeiramente recordes. Com 320.221 carros distribuídos em todo o mundo, Zuffenhausen registou um crescimento de 3% face a 2022. que isso O volume de negócios ultrapassou os 830 milhões de euros, um aumento de 26%. É bom saber que a Itália, com 7.642 carros entregues, é o terceiro maior mercado, depois do Reino Unido e da Alemanha. Isso também se deve às vendas de um dos produtos líderes, que é… Taycanque agora chega em versão renovada.

A empresa de Estugarda já embarca na revolução elétrica há algum tempo, mas em 2024 prepara-se para a segunda fase em que irá converter muitos modelos clássicos para esta nova tecnologia., alguma iconografia. Apenas pense sobre isso O que era E Boxsterque agora é 100% elétrico, mas também há grande expectativa por isso 911 S/T As entregas do novo Panamera começarão agora. Além disso, fala-se em novas atualizações para o 911. Mas entretanto, o anúncio do redesenho do Taycan fez algum barulho nas últimas horas, podendo ser o único Porsche cujo preço se aproxima dos 90 mil euros mas não por esse motivo entre as marcas e tecnologias de maior desempenho.

Porsche, novos carros Taycan chegam

Olhando a aparência, não há muitas diferenças em relação ao anterior Se não novas listras dianteiras e traseiras, bem como faróis HD Matrix renovados. Muita coisa mudou por dentro. A começar pelo motor que permite a aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 2,4 segundos para a versão Turbo S. Destaca-se a função push-to-pass disponível no pacote Sport Chrono, que proporciona um aumento de potência de até 95 cv em comparação com o modelo básico.

No entanto, o Porsche Taycan 2025 também se destaca pelas suas especificaçõesAutonomia que aumenta para 678 km segundo ciclo WLTP Com uma única carga graças a uma bateria com capacidade de até 105 kWh. O próprio carregamento foi melhorado, com capacidades de até 320 quilowatts em estações de carregamento DC. Em condições ideais, o Taycan atualizado leva apenas 18 minutos, apesar do aumento da capacidade da bateria.

Falando mais em mecânica, este modelo surpreende Nova suspensão pneumática ativa, que agora é padrão em todos os modelos, o que segundo a empresa alemã garante um equilíbrio ideal entre conforto e dinâmica de condução. Quanto à recuperação de energia, é 30% superior ao modelo anterior. O modelo Porsche 2025 estará disponível em diferentes variantes e os preços começam em pouco mais de 90.000€ para a base, 110.000€ para o 4S, mas subindo para 211.000€ para o Turbo S Cross Turismo.